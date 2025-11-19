Conozca los lugares de Manizales donde estará el alumbrado navideño desde el próximo mes

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, presentando el alumbrado de navidad para la ciudad.

Manizales

Con el lema ‘La luz de nuestra tradición’, el alumbrado navideño en la capital de Caldas será innovador porque en algunos sectores de la ciudad habrá figuras de la biodiversidad, fauna, flora y símbolos cafeteros, pero no solo de Manizales, sino del área metropolitana, así lo dijo el alcalde de la capital de departamento de Caldas, Jorge Eduardo Rojas.

“Será una temática especial, de nuestra tradición con la integración del área metropolitana. Tendremos 24 puntos iluminados con 1.185 figuras de la fauna, flora, la catedral, iglesias y demás símbolos representativos. Por ejemplo habrá figuras también en las avenidas y resaltaremos a los municipios de Neira, Villamaría y Palestina”.

¿En qué sitios de la capital caldense habrá alumbrado navideño y con qué temáticas?

Parque del agua: pisos térmicos de las poblaciones del área metropolitana, biodiversidad y el Parque Nacional Natural de Los Nevados.

Chipre: íconos típicos de la ciudad de Manizales, Feria de Manizales, Festival Internacional de Teatro, los eventos de Manizales Grita, Bolívar cóndor, Recinto del pensamiento, iglesias y la Industria Licorera de Caldas.

Plazoleta de la alcaldía: biodiversidad local.

Plaza de Bolívar: pesebre y árbol de navidad.

Parque de la mujer: en honor a la mujer y representación de Palestina, Caldas.

Parque de La Estrella: tributo a Neira, Caldas.

Avenida Santander: luces en postes de las joyas arquitectónicas del área metropolitana.

Glorieta San Rafael: figuras y luces en honor a Villamaría, Caldas.

Bulevar de Milán: torre de Herveo, iglesias de Manizales, techo de luces y termales.

El alumbrado será 100 % verde, de bajo consumo. William Calle, subgerente de distribución y de transmisión de la CHEC aclara que el valor de la energía que se consume en el alumbrado no se reflejará en la factura de los clientes. Igualmente, se refiere al alumbrado que estará presente en los municipios en Caldas.

“La inversión total es de $ 6.802 millones; la Alcaldía de Manizales aporta $ 3.000 millones; el Instituto de Valorización de Manizales (INVAMA) entrega $ 700 millones y la CHEC 3.102 millones de pesos. Estamos innovando con materiales más eficientes, el consumo del alumbrado será de 25.200 kw/hora mes, es equivalente al consumo de 160 hogares en promedio, lo que significa que es eficiente, un alumbrado sostenible y amigable con el medio ambiente y ese costo lo asume la CHEC”.

Alumbrado navideño en los municipios

Adicionalmente, 23 municipios de Caldas y Risaralda tendrán alumbrado navideño desde diciembre, siendo las plazas y parques principales los escenarios donde habrá figuras icónicas de la región cafetera.

El alumbrado navideño en la capital de Caldas se encenderá entre el 1 de diciembre y el 12 de enero. Las poblaciones caldenses donde también habrá luces navideñas son Aranzazu, Filadelfia, La Dorada, Victoria, Marulanda, Manzanares, La Merced, entre otros.

En Risaralda, nueve municipios también contarán con alumbrado navideño: Apía, Belén de Umbría, Balboa, Dosquebradas, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pueblo Rico.