Ataque con dron al Batallón de Alta Montaña de El Espino no dejó heridos

Ataque con dron contra batallón en El Espino coincide con confirmación del ELN sobre atentado en Tunja

El Espino

Un nuevo hecho de violencia sacudió al norte de Boyacá. Hacia las 7 de la noche del miércoles, el Batallón de Alta Montaña de El Espino fue atacado con un dron y ráfagas de fusil, en un hostigamiento que, según la comunidad, fue repelido por tropas del Ejército. El incidente ocurre en medio de un ambiente de tensión tras la reciente confirmación del ELN sobre la autoría del atentado terrorista en Tunja, que dejó cuantiosas pérdidas materiales en el Batallón Bolívar.

El senador Ciro Ramírez aseguró que fue alertado por habitantes del sector y advirtió la gravedad del avance de los grupos armados en la región.

“Esperamos recabar información para hacerle el llamado al Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares, para que se haga presencia y se acompañe a los soldados. Este es un batallón muy importante para contener a las guerrillas en Norte, Valderrama y Gutiérrez. En los últimos años estos grupos se han empoderado y ya los vemos utilizando drones para atacar unidades fundamentales. Es muy grave lo que está pasando y lo pondremos en conocimiento del Ministerio de Defensa”, afirmó.

Frente a la situación, las autoridades departamentales adelantan un Consejo Extraordinario de Seguridad y se desplazarán al punto del hostigamiento para evaluar de primera mano las afectaciones.

El alcalde de El Espino, Armando Tarazona, expresó su preocupación por el temor que persiste en la comunidad.

“En las próximas horas se estará evaluando la situación; hay zozobra en la población tras los hechos que se registraron hace algunos años, cuando varios militares perdieron la vida. Estamos haciendo un llamado a las autoridades nacionales para reforzar el pie de fuerza en el territorio”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, confirmó que el hostigamiento no dejó personas lesionadas.

“Ratificamos que nuestra Fuerza Pública está trabajando por la seguridad ciudadana; no permitiremos que estos hechos afecten la confianza hacia la institucionalidad”, señaló.