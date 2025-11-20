Alfredo Arias sobre la victoria ante DIM en cuadrangulares: “No le voy a dar ventaja a Nacional”

¡Debut en el grupo A de la fase final en el FPC! Junior inició con pie derecho los cuadrangulares tras vencer 1-0 a Independiente Medellín en condición de local. Didier Moreno fue el autor del único gol al minuto 35′ y le otorgó los tres puntos al Tiburón.

Vale recordar que ‘El Poderoso’ clasificó a esta instancia en el primer lugar con 40 unidades y logró el ‘punto invisible’.

Junior inició los cuadrangulares con victoria sobre DIM: tabla de posiciones del grupo A por Liga

“Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”

Tras la victoria en la primera jornada del grupo A de Liga Colombiana, el DT Alfredo Arias, habló con los medios de comunicación en rueda de prensa, e hizo su respectivo análisis del encuentro. Allí destacó el buen desempeño de sus jugadores, explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez y resaltó que no piensa darle ventaja a Nacional, su próximo rival.

“Hay dos valores que para mí son fundamentales en la vida. Uno es el agradecimiento. ¿Qué resalto de mis jugadores? Todo. Y agradezco poder estar junto a ellos en este equipo. El segundo es la humildad. Tenemos un equipo humilde, de buenos jugadores, pero humilde para no subestimar a nadie, para no ser vanidosos y para saber que no nos sobra nada (…) El equipo hizo un muy buen partido; debimos, si finalizábamos bien el primer tiempo, tener más tranquilidad en el marcador, tuvimos varias chances de gol”.

“Respeto la opinión de la gente que quiere ver a Teo en la cancha, pero ese es mi trabajo, decidir cuando es un partido para él y cuando no. El partido al final estaba para defenderlo, Teo no iba a poder defender, pero no te quepa duda que, cuando crea que nos va a dar una mano, no tengo ninguna duda en ponerlo y lo he puesto”.

Sobre Atlético Nacional

Por último, Arias mencionó las razones por las que no está de acuerdo de que el partido contra Nacional se juegue en Bogotá o en Manizales:

“Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas“, mencionó sobre la posibilidad de disputar el encuentro fuera de la capital de Antioquia.

Rueda de prensa completa del técnico Alfredo Arias