Steven Arce discute con César Augusto Londoño por jugadores de la Selección: “¡Qué alcahuetería!"

En El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce sostuvieron un debate por el nivel actual de algunos jugadores de la Selección Colombia. Ambos se refirieron al nivel actual de los volantes titulares de primera línea del equipo.

La discusión se centró en Jefferson Lerma y Richard Ríos, los dos jugadores dueños del medio campo en la Selección para el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

“El señor Lerma lleva muchos partidos consecutivos jugando mal”, comentó Steven, a lo que César Augusto replicó, “Lerma es un jugador entonces, juega en Inglaterra porque tiene rosca”.

Arce contratacó y comentó: “Pero anda mal, qué nos ganamos con venir aquí a decir que tiene categoría y juegue mal. El señor Ríos, desde la Copa América no tiene un partido bueno con Colombia y aquí usted defiende y defiende a los jugadores, como si tuvieran una inscripción VIP para ser titulares en la Selección. Qué alcahuetería”.

Londoño respondió: “No lo oí hablar así cuando James no jugaba y no tenía equipo, y usted no se rasgó los pelos, ni se quitó la ropa para decir tiene que venir sin jugar”.

Finalmente, al respecto, Steven Arce concluyó: “Nos guste o no, James Rodríguez es el fútbol de Colombia”.