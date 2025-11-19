Sí al visitante: plan de seguridad HOY 19 de noviembre partido Atlético Bucaramanga Vs Santa Fe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibirá hoy miércoles 19 de noviembre a las 6:30 pm a Independiente Santa Fe, en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana, en el inicio de los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano.

Desde la comisión local de fútbol adoptaron medidas especiales de seguridad y convivencia destacando en primera medida la apertura de puertas del estadio a partir de las 3:30 p.m.

la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó el despliegue de 400 uniformados dentro del protocolo de seguridad, el Brigadier General William Quintero comandante de la Policía Metropolitana resaltó también la prohibición del uso de juegos artificiales…

El encuentro de hoy marcará el regreso de la hinchada de visitante al estadio Américo Montanini, de acuerdo con el general William Quintero, alrededor de 400 hinchas de Santa Fe podrán ingresar a la tribuna norte del estadio Américo Montanini...

Los menores de edad solo podrán ingresar a la tribuna occidental. Las autoridades hicieron un llamado a la afición a llegar con antelación al estadio y a acatar las disposiciones de seguridad y movilidad para garantizar que el encuentro deportivo transcurra en completa paz.