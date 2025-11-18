Bucaramanga vs Santa Fe en fase final de Liga Colombiana: Fecha, posibles alineaciones y cómo seguir
‘Leones’ y ‘Leopardos’ chocan en la primera jornada de cuadrangulares
¡Recta final del fútbol colombiano! Atlético Bucaramanga se enfrentará con Independiente Santa Fe en el estadio Departamental Américo Montanini, válido por la primera jornada de los cuadrangulares del Grupo B de la Liga Colombiana. Vale mencionar que ‘El León’ es el actual campeón del FPC, y mantiene la ilusión de conseguir la estrella #11 al final del año.
La zona B la complementan Fortaleza y Deportes Tolima, que consiguió el ‘punto invisible’ tras clasificar en el segundo lugar del ‘Todos Contra Todos’, con 38 unidades.
Novedades y bajas en Santa Fe
Una de las novedades para este compromiso es para el conjunto Cardenal, que recuperó a uno de sus jugadores claves en la zona defensiva, David Ramírez Pisciotti, quien solo ha jugado 1 partido de los 20 que ha disputado Santa Fe, debido a una lesión muscular del isquiotibial derecho que sufrió hace 4 meses.
Por su parte, Jorge Luis Ramos, previo a la fecha 20 de la Liga Colombiana, sufrió la misma lesión que su compañero y no podrá estar en el debut del cuadro capitalino en los cuadrangulares.
Posible alineación de Atlético Bucaramanga
Aldaír Quintana; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Félix Charrupí; Fabián Sambueza, Neyder Moreno, Jhon Vásquez, Faber Gil y Luciano Pons.
DT: Leonel Álvarez.
Posible alineación de Independiente Santa Fe
Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.
DT: Francisco López.
Fecha, hora y cómo seguir el partido
Atlético Bucaramanga se enfrentará con Independiente Santa Fe a partir de las 6:30 pm de este miércoles 19 noviembre. Las emociones de este partidazo se podrán seguir mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión en vivo y en directo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.