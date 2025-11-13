Gobierno extiende declaratoria de situación de desastre nacional por aumento de lluvias

El gobierno, a través de un decreto, decidió extender por un año, la declaratoria de situación de desastre nacional ante los excesos de lluvia que se han registrado en distintas partes del país, ocasionando un incremento de las emergencias.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, presentó recientemente en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, un informe en el que considera que persisten las condiciones que originaron la declaratoria el 13 de noviembre del año pasado, pues desde esa fecha hasta el 31 de octubre se evidenció un aumento significativo de las emergencias por la variabilidad climática, pasando de 1.758 en 2024 a 2.793 en 2025, representando un incremento del 59%.

Son en total 250 municipios distribuidos en 29 departamentos, los que han sido impactados por las lluvias, afectando a 842.000 personas, dejando 165 fallecidos, y más de 200 heridos.

“Existe una alta probabilidad de que las temperaturas en el Océano Pacífico se enfríen, lo que podría dar lugar a un Fenómeno de La Niña, sugiriendo una continuidad en las lluvias intensas en diversas zonas del país. En línea con lo anterior, este organismo ha emitido el 11 de septiembre de 2025, una Vigilancia de La Niña en el boletín de Discusión Diagnóstica que se emite de forma mensual, señalando una probabilidad del 71 % de condiciones La Niña entre octubre y diciembre de 2025″, explica el decreto.

Ante este panorama, la UNGRD, continuará realizando el control y seguimiento de las acciones de respuesta y recuperación, para la rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de emergencias, así como la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Noticia en desarrollo...