Procuraduría investiga al alcalde de Sincelejo por presuntas irregularidades en el PAE

Sincelejo

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña Cardales, por presuntos actos de corrupción relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La investigación se abrió luego de que un medio de comunicación divulgara un video en el que, al parecer, el mandatario explica cómo se habrían gestionado millonarias coimas con recursos del PAE.

Según la denuncia, los pagos ilegales se realizarían por parte del proveedor después de cubrir la nómina de los trabajadores.

Investigación al alcalde

El Ministerio Público busca establecer si existieron exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado. Para ello, ordenó la práctica de pruebas que permitan esclarecer los hechos.

Este proceso se conoce en medio de los anuncios institucionales que destacaban a Sincelejo como uno de los pocos entes territoriales en asegurar anticipadamente los recursos para el PAE del próximo año, una estrategia que la administración de Acuña había presentado como ejemplo de gestión.

