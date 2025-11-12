Capturan tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Sincelejo

Sincelejo

En una operación desarrollada en zona urbana de Sincelejo, las autoridades capturaron por orden judicial a tres presuntos miembros de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Elías Baldovino Vergara, alias “Baldovino”; Paola Carolina Alemán Martínez, alias “Paola”; y Víctor Andrés Hernández Montes, alias “Iván”, quienes deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Según las investigaciones, alias Baldovino habría iniciado su carrera criminal en 2019 y actualmente se desempeñaba como cabecilla de zona, mientras que Paola, su compañera sentimental, coordinaba junto a él las exigencias extorsivas a comerciantes, ganaderos y contratistas.

Por su parte, Iván era el encargado de recaudar el dinero producto de las extorsiones.

Según la Policía, durante el operativo fueron incautados cuatro celulares, más de dos millones de pesos en efectivo, dos motocicletas y 28 comprobantes de consignaciones por casi cincuenta millones de pesos, que habrían sido pagos de las víctimas a la organización criminal.

Las autoridades consideran que, con estas capturas, las autoridades golpean una de las principales fuentes de financiación ilegal del Clan del Golfo en el departamento de Sucre.

