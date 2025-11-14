San Onofre sede del primer encuentro nacional para impulsar el acceso a la educación superior PTIES

Sincelejo

San Onofre, Sucre, se convirtió este viernes en el epicentro de una apuesta histórica para la educación superior en Colombia.

Allí se realizó el Primer Encuentro Nacional del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que busca garantizar que miles de jóvenes de zonas rurales y apartadas tengan acceso real y digno a estudios universitarios y técnicos.

El evento, que se desarrolló en la Casa de la Cultura Lina Marquesa Rodríguez Meléndez, reunió a más de 130 participantes, entre estudiantes, padres de familia, docentes, rectores, representantes de universidades públicas, instituciones educativas y autoridades locales.

También asistieron delegados de las macrorregiones Caribe, Andina y Amazonía, y de departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, donde el programa ya está en marcha.

Durante la jornada se realizaron paneles con rectores y estudiantes, talleres para identificar los principales desafíos educativos y espacios de diálogo sobre cómo reducir las barreras que enfrentan los jóvenes para ingresar a la educación superior.

Se compartieron historias de vida que reflejan el impacto del PTIES en comunidades donde antes estudiar en la universidad era un sueño lejano.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de John Edward Parra Chihuachí, estudiante beneficiado del programa en La Unión, Valle del Cauca: “Gracias al PTIES conocí cómo es realmente una clase universitaria; me cambió por completo la visión sobre mi futuro. Por eso les digo a otros jóvenes: sueñen en grande, crean en ustedes y no pierdan la oportunidad”.

Además, el Ministerio presentó la convocatoria PTIES 2026, que beneficiará a más de 4.000 jóvenes en 27 municipios con una inversión cercana a 22 mil millones de pesos.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia nacional #MejorEstudiar, que impulsa la gratuidad, la ampliación del acceso y la inclusión educativa como pilares para la paz territorial.

Según José Ferney Franco Rodríguez, asesor del Viceministerio de Educación Superior, este es apenas el primer año de implementación, pero el programa llegó para quedarse: “Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que salir de su municipio para acceder a la educación superior. Queremos que el PTIES crezca con continuidad y fuerza en los próximos años”.

Este encuentro marca el inicio de una serie de reuniones anuales que permitirán evaluar avances, optimizar estrategias y garantizar que la educación superior se convierta en una herramienta real para transformar vidas y comunidades en la Colombia profunda.