Procuraduría inicia proceso contra un docente en Manizales por maltratar a sus estudiantes

Manizales

El ente de control ha formulado un pliego de cargos contra José Aníbal Gallego Ramírez, docente de básica primaria del Instituto Tecnológico Francisco José de Caldas - ITEC, adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales.

La decisión está basada en los presuntos comportamientos inapropiados y agresiones físicas y psicológicas contra varios de sus alumnos menores de edad, por lo que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales, detalló dos cargos principales que configuran faltas disciplinarias gravísimas.

Le puede interesar: Colapsó una estructura de una pantalla en el Estadio Palogrande de Manizales

Cargos disciplinarios

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales señaló que en 2022 el profesor habría agredido física y psicológicamente a un menor de edad, con lo que provocó su huida del salón, le pudo generar temor y sentimiento de humillación frente a sus compañeros.

En un segundo cargo, el ente de control indicó que el disciplinable, al parecer, menosprecio a un estudiante, expulsó a otro del aula e incurrió en actos físicos inapropiados, intimidó y amenazó a varios más, situaciones que pudieron afectar su dignidad y el comportamiento con sus pares.

Se documentó además que el profesor intimidó y amenazó a varios estudiantes, generando un ambiente de miedo y hostilidad en el aula.

Le puede interesar: Condenan a uno de los hombres implicados en el hurto donde murió un magistrado de la judicatura

Análisis de la Procuraduría

La Procuraduría subraya que estas situaciones pudieron afectar seriamente la dignidad de los menores y su capacidad para interactuar adecuadamente con sus pares.

Para el Ministerio Público, el profesor José Aníbal Gallego Ramírez, en su rol de docente, tenía el deber legal y ético de custodiar y garantizar los derechos fundamentales de sus alumnos menores de edad. Por lo tanto, le estaba estrictamente prohibido omitir su cuidado o, peor aún, actuar en su contra mediante agresiones y maltrato.

Calificación de las conductas por parte del ente de control

Dada la gravedad de los hechos y la vulneración de los derechos de los menores a su cargo, la Procuraduría calificó provisionalmente ambas conductas como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de dolo. Esta calificación implica que el docente habría actuado con la intención deliberada de cometer los actos que se le imputan.

Con la formulación del pliego de cargos, se da inicio formal a la etapa de juicio disciplinario.

¿Qué pasó con el docente?

El secretario de educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourth, destacó que en el momento de la situación el docente que se encontraba en una edad avanzada se retiró de la institución educativa, sin embargo, esto fue el punto de partida para iniciar un acompañamiento a los docentes y evitar este tipo de acciones en el marco de la educación.