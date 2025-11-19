Condenan a uno de los hombres implicados en el hurto donde murió un magistrado de la judicatura

Manizales

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná condenó a Santiago Yussep Montoya Olarte a 6 años y 5 meses meses de prisión al encontrarlo culpable como coautor del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, tras aceptar los cargos imputados por la Fiscalía donde falleció Álvaro Restrepo Valencia, magistrado de origen caldense, adscrito al Consejo Superior de la Judicatura.

Los hechos en los que falleció el Magistrado

El 10 de octubre de 2025 se registró un intento de hurto en el restaurante “Parador Mi Pueblo”, ubicado en la vía Manizales - Chinchiná – Pereira, el cual se encuentra antes del peaje Tarapacá II.

En el documento del fallo condenatorio que conoció Caracol Radio, la víctima inicial era Julián Andrés Acero Ramírez, a quien le iban a robar una cadena de oro avaluada en 20 millones de pesos y quien compartía en dicho restaurante con su familia.

Según la sentencia: "se advierte que el objetivo final, es decir, aprovecharse de dicho bien y del patrimonio sustraído, no se concretó, no por el arrepentimiento del autor, sino por la intervención de la víctima y otras personas presentes en el lugar, que evitaron la huida del ladrón, recuperaron la cadena arrebatada, en mal estado si, procediendo a la captura del hoy procesado, advirtiendo que como daño colateral se había dado la muerte de un ciudadano presente en el establecimiento", indica el documento, donde se refieren a la muerte del Magistrado que estaba allá en otra mesa.

Pese a que la víctima intentó resistirse, el agresor le arrebató la cadena y emprendió la huida, mientras la persona que conducía la motocicleta en la que llegó permanecía a la espera.

En medio del forcejeo y la reacción de un escolta que se encontraba en el lugar, resultó herido con arma de fuego el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, quien posteriormente falleció en un centro asistencial de Chinchiná donde fue remitido de urgencia, es de destacar que este caso es materia de investigación en otro proceso.

La captura de uno de los responsables acusado de hurto

El procesado capturado en flagrancia por la Policía, aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El juzgado determinó que el condenado actuó con violencia, en un establecimiento abierto al público y junto a otra persona, circunstancias que agravaron su responsabilidad penal. Además, reportaba una sentencia condenatoria vigente, lo que incrementó la pena.

Decisión de la juez

La juez Catalina Andrea Hurtado Arango negó la posibilidad de otorgarle beneficios como suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, al considerar que la gravedad de los hechos y los antecedentes del procesado requieren tratamiento penitenciario efectivo.

La aceptación de la imputación, allanamiento a cargos o los preacuerdos, permiten al Juez de conocimiento emitir decisión condenatoria sin agotar aquellos estadios probatorios aptos para que el titular de la acción penal demuestre la ocurrencia de los hechos y la consecuente responsabilidad penal, según el documento.

“Por ello será sancionado como AUTOR de la conducta punible de HURTO CALIFICADO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA“, destaca la sentencia.