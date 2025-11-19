Nacional vs. América partidazo por el Grupo A de Cuadrangulares: posibles alineaciones, fecha y hora

¡Vuelven las emociones del fútbol colombiano! América viajará a Medellín para enfrentarse nuevamente con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, partido que corresponde a la primera jornada del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

En el sorteo de la Dimayor, Atlético Nacional quedó ubicado junto a América de Cali, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, que clasificó a esta instancia como líder de la tabla y logró obtener el punto invisible.

Para este compromiso, David González no contará con Luis Ramos y Dylan Borrero, quienes sufrieron lesiones musculares durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia frente a Nacional.

📄 Comunicado oficial | Parte médico de Luis Ramos y Dylan Borrero. pic.twitter.com/xTSb9blOZg — América de Cali (@AmericadeCali) November 18, 2025

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se encontraron directamente fue el pasado domingo 16 de noviembre, juego que correspondió al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. El Verdolaga fue quien clasificó a la final tras eliminar al Escarlata (6-3) en el marcador global.

Atlético Nacional eliminó a América y habrá clásico paisa en la final de la Copa Colombia: resumen

Es preciso mencionar que Nacional se enfrentó con América en la final de la Copa Colombia 2024. El equipo antioqueño se coronó campeón por segunda vez consecutiva.

𝐄𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 🤝



¡Así vivimos la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 entre sus Fases decisivas!



Gracias a todos los clubes que participaron y felicidades a los finalistas.



Nos vemos en la 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🤩#LoDamosTodo ⚽️ pic.twitter.com/1NIrqARGgk — DIMAYOR (@Dimayor) November 17, 2025

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Juan Bauzá; Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Posible alineación de América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Carlos Pestaña, Ómar Bertel; Andrés Roa, Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Alejandro Ramos, Tilmán Palacios.

DT: David González

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Atlético Nacional vs. América de Cali se disputará a partir de las 7:30 de la noche de este jueves 20 de noviembre. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.