Nacional vs. América partidazo por el Grupo A de Cuadrangulares: posibles alineaciones, fecha y hora
Verdolagas y Escarlatas se enfrentan nuevamente.
¡Vuelven las emociones del fútbol colombiano! América viajará a Medellín para enfrentarse nuevamente con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, partido que corresponde a la primera jornada del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.
En el sorteo de la Dimayor, Atlético Nacional quedó ubicado junto a América de Cali, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, que clasificó a esta instancia como líder de la tabla y logró obtener el punto invisible.
Para este compromiso, David González no contará con Luis Ramos y Dylan Borrero, quienes sufrieron lesiones musculares durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia frente a Nacional.
Último antecedente
La última vez que ambos equipos se encontraron directamente fue el pasado domingo 16 de noviembre, juego que correspondió al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. El Verdolaga fue quien clasificó a la final tras eliminar al Escarlata (6-3) en el marcador global.
Atlético Nacional eliminó a América y habrá clásico paisa en la final de la Copa Colombia: resumen
Es preciso mencionar que Nacional se enfrentó con América en la final de la Copa Colombia 2024. El equipo antioqueño se coronó campeón por segunda vez consecutiva.
Posible alineación de Atlético Nacional
David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Juan Bauzá; Alfredo Morelos.
DT: Diego Arias
Posible alineación de América de Cali
Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Carlos Pestaña, Ómar Bertel; Andrés Roa, Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Alejandro Ramos, Tilmán Palacios.
DT: David González
Fecha, hora y cómo seguir el partido
El partido entre Atlético Nacional vs. América de Cali se disputará a partir de las 7:30 de la noche de este jueves 20 de noviembre. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.