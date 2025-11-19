Liga de Usuarios advierte que podría haber una insolvencia en Air-e: esta es la razón

La Contraloría General de la República advirtió sobre un déficit en recursos para subsidios de energía y gas en lo que resta del 2025.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento entre la Contraloría y la Procuraduría, se alertó que, aunque la apropiación inicial para el sector de energía eléctrica es de 3.16 billones de pesos para el 2025, esta cifra solo cubre el 47% de los 6.6 billones de pesos requeridos.

Por otra parte, la Contraloría reitera la preocupación institucional frente a la situación de la empresa Air-e, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

¿Qué dice la Liga de Usuarios?

Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios, señaló que habría una insolvencia en la empresa Air-e y un “apagón financiero” si no se cancela las deudas por concepto de subsidios.

“Además de la opción tarifaria, los estratos 1, 2 y 3 adeudan 2.6 billones de pesos. El presidente Petro se comprometió en pagar el año pasado cuando vino a Barranquilla en el mes de abril y hasta ahora no ha incumplido su compromiso que hizo acá en la capital del Atlántico. Y además de esto está el tema de la empresa Air-e, que tiene deudas cercanas a 2 billones de pesos, entre ellas las deudas por compra de energía sin pagar durante todo este año por 1.5 billones de pesos, porque está en una insolvencia económica. Entonces el llamado de la Contraloría General de la República debe ser atendido por el gobierno del doctor Gustavo Petro porque o si no esta situación se puede salir de las manos, podemos llegar de una insolvencia en Air-e a un colapso y a un apagón financiero”, indicó Alarcón.

El ente de control indicó que el retraso en los giros de los subsidios compromete la sostenibilidad financiera de las empresas y aumenta la presión fiscal del Estado.