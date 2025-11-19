“Este país es una mezcla y aquí cabemos todos”: exdirectora de Asocapitales

La exdirectora de Asocapitales (Asociación de Ciudades Capitales), Luz María Zapata, anunció su nuevo lanzamiento, se trata de su libro ‘Rolaisa’. Frente a esto, lo primero que expresó Zapata, es el origen de dicho nombre, pues según ella, al ser pereirana y bogotana por adopción, las personas le empezaron a decir ‘Rolaisa’, siendo una mezcla de rola y paisa.

Con base a esto, Zapata comentó que en su libro busco plasmar este concepto, que más allá de un apodo, significa que Colombia es una mezcla, donde hay espacio para todos, y no hablando solamente desde las regiones, sino también desde el género y el rol de las mujeres. Además, comentó que el desarrollo de este fue muy retador y enriquecedor, donde a pesar de ser una mujer que se ha desempeñado en cargos donde prima la fuerza masculina, se ha sentido cómoda y respaldada.

Tranquilidad y bienestar emocional

Por otro lado, al preguntarle acerca de las experiencias que la han acercado a la tranquilidad, siendo este uno de los temas que abarca en su libro, Zapata menciona que parte importante de su vida ha sido el bienestar, al que llegó luego de entrar nuevamente a la universidad a estudiar y realizar una maestría en bienestar emocional, que según ella, es el camino de la paz en Colombia.

En relación con esto, planteó ‘el metro de las emociones’, una herramienta para que los colombianos aprendan a trabajar por su bienestar, y que ha estado repartiendo por las calles del país, pues como comentó, ella tiene una vocación de servicio que la impulsa a ayudar a los demás desde diversos ámbitos.

Zapata y la Política

Por esto, la exdirectora comentó que en cierto punto planteó su nombre para una candidatura presidencial, dado su conocimiento en todas las regiones del país y su participación en distintas campañas, sin embargo, se encontró con un gran muro que fue el de la financiación, por lo que tuvo que dejarlo a un lado y continuar con sus talleres y con la misión de educar a los colombianos.

Respecto a este tema político, Zapata mencionó en su libro que uno de los más grandes problemas en este país, es que las personas no saben dialogar ni entenderse, a lo que la exdirectora aseguró que ella cree que si bien así son los colombianos, no debería ser. Pues ella plantea que si se puede tener un diálogo dentro de la diferencia, y lo respaldó con su experiencia, según la cual aseguró que en su posición de directora gremial, aprendió a tender puentes entre las diferencias y entre todas las tendencias políticas.

Además, respecto a su admiración por otras mujeres, comentó que le agrada mucho lo que está sucediendo en la Federación de Departamentos, donde hay seis gobernadoras que se han unido, trabajan de la mano y son superentusiastas.