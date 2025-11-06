“La mente se alimenta de emociones, no de algoritmos”: llamado de médico hacia la ‘Generación Z’

Los niños que permanecen en casa con sus celulares "están dejando de ser niños". Foto: Getty Images

Santa Marta

La Generación Z, conformada por los jóvenes nacidos entre finales de los años noventa y mediados de la década del 2010, ha crecido en medio de la tecnología, las redes sociales y la inmediatez digital. Son creativos, autodidactas y conectados, pero también enfrentan una fuerte presión emocional, marcada por la comparación constante, la sobreexposición en internet y el miedo a no estar a la altura.

Con ese panorama, consultamos al médico Edgar José Rodríguez Cantillo sobre la salud mental de esta generación, a la que describió como “brillante, llena de ideas, pero silenciosamente cansada”.

“Vivimos en una era donde la inteligencia artificial y el trabajo virtual prometen libertad, pero también nos roban algo muy humano: la pausa, la mirada y el contacto real”, expresó el médico, quien invitó a reflexionar sobre la desconexión emocional que enfrentan muchos jóvenes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de ansiedad y depresión han aumentado de forma significativa en menores de 25 años. El profesional señaló que este fenómeno se siente en el día a día: jóvenes que duermen poco, que viven comparándose con vidas aparentemente perfectas y que temen no ser suficientes o ser reemplazados por una máquina.

Está relacionado: ¿’Generación de cristal’ o juventud en crisis de salud mental? Expertos responden

“No se trata de apagar la tecnología, sino de aprender a convivir emocionalmente con ella. La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar mejor, pero no puede abrazar, escuchar ni mirar a los ojos”, enfatizó Rodríguez Cantillo.

El médico invitó a recuperar los espacios de conexión real: conversaciones sin pantallas, caminatas sin audífonos y momentos de silencio que permitan reconectarse con uno mismo.

“Estamos en la era de la inteligencia artificial, pero no se nos puede olvidar algo: la mente se alimenta de emociones, no de algoritmos”, concluyó.