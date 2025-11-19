Estas son las más de 20 poblaciones del Atlántico que estarán sin energía HOY 19 de noviembre

La empresa Air-e Intervenida anunció que adelantará labores de poda preventiva en inmediaciones de la línea que alimenta eléctricamente a Luruaco, Repelón y sus zonas rurales, este miércoles 19 de noviembre.

Los trabajos se llevarán a cabo por personal técnico, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo en el cual estarán sin fluido eléctrico las siguientes poblaciones:

Luruaco, Repelón, Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Arroyo de Piedra, Rotinet, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, Los Límites, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña, carretera Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Estaciones de Bombeo de Repelón y Rotinet.

Labores en otras poblaciones y sectores

Por otra parte, ha dicho Air-e, entre las 8:30 de la mañana y las 4:40 de la tarde, se cambiarán crucetas, en la carretera La Cordialidad, en el sector de la calle 10 a la 21, entre las calles 21 a la 27, en los barrios Candelaria, Esperanza, Casa Grande y Pueblito en Galapa.

Mientras tanto, en Baranoa se adecuarán puntos de conexión en la carrera 15, entre las calles 23 y 27, en el horario de 8:32 de la mañana y las 4:52 de la tarde.

Finalmente, en el barrio La Rosita de Puerto Colombia, se cambiará un poste en la carrera 1E con la calle 2, entre las 9:07 de la mañana a 4:00 de la tarde.