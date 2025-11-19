Duitama anuncia nuevos cierres viales por avance de obras en corredores estratégicos

La Alcaldía de Duitama anunció nuevos cierres e intervenciones viales como parte del plan integral de recuperación de más de 30 tramos deteriorados en la ciudad. Las autoridades informaron que habrá afectaciones en corredores estratégicos como la avenida Las Américas, la avenida Circunvalar, la calle 16, la carrera 30 y la carrera 19, lo que obligará a reconfigurar la movilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, se implementarán contraflujos, señalización especial y desvíos para mitigar la congestión vehicular. Voceros de la entidad señalaron que «...las obras buscan garantizar una movilidad segura y mejorar la infraestructura que por años no había recibido mantenimiento adecuado...».

Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar estacionarse en zonas intervenidas y usar vías alternas para no colapsar los sectores que estarán en reparación. El municipio insistió en que estos trabajos requieren cooperación de los conductores. «...El llamado es a planear los desplazamientos y respetar la señalización temporal...», indicó la administración.

Aunque los cierres pueden generar molestias, la Alcaldía afirmó que la intervención simultánea de varios frentes permitirá reducir los tiempos totales de obra y entregar vías completamente renovadas antes de finalizar el año. También confirmaron mesas de seguimiento con comerciantes afectados para mitigar impactos económicos.