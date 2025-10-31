Obras de mantenimiento generarán cierres y desvíos en Duitama

Los aspirantes a la Alcaldía de Duitama expresaron dudas sobre la postulación de la esposa del exalcalde José Luis Bohórquez, señalando posibles intereses políticos

La Alcaldía de Duitama informó que, en el marco del Convenio No. 3091 con la Gobernación de Boyacá, se realizarán obras de mantenimiento en la malla vial urbana. Como consecuencia, la Calle 15 entre la Carrera 9 y la Carrera 20 permanecerá cerrada durante este periodo. Además, se intervendrá parcialmente el tramo de la Avenida Circunvalar entre la Glorieta de San José y la intersección de la Cámara de Comercio.

Para garantizar la movilidad, la Secretaría de Tránsito habilitó rutas alternas. Por ejemplo, las rutas que circulan por la Calle 15 con Avenida Circunvalar deberán desviarse por la Calle 18 con Avenida Circunvalar, retomando su recorrido en la Carrera 14. Otras rutas, como las que van hacia el Pueblito Boyacense, deberán girar por la Carrera 24 y la Calle 21 antes de retomar su trayecto habitual.

Estas medidas buscan minimizar el impacto en la movilidad mientras se ejecutan los trabajos de mejoramiento vial, que forman parte del compromiso del municipio con la infraestructura, la seguridad y el tránsito de la ciudad.