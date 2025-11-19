Moniquirá endurece controles al uso de pólvora para proteger a menores durante las festividades
El alcalde de Moniquirá expidió el Decreto 124 del 19 de noviembre de 2025, que impone fuertes restricciones a la fabricación, venta y uso de pólvora durante diciembre y enero, con el objetivo de proteger la vida e integridad de la población, especialmente de los menores de edad.
La Alcaldía de Moniquirá anunció la adopción de estrictas medidas para regular el uso de artículos pirotécnicos durante las festividades de fin de año y Reyes, a través del Decreto 124 del 19 de noviembre de 2025. La norma, sustentada en múltiples disposiciones constitucionales y legales, responde a una preocupación histórica: el incremento de accidentes por pólvora en menores y adultos durante diciembre y enero. El mandatario municipal, Fredy Lovanny Pardo Pinzón, enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad física y la salud, especialmente de la población infantil, tal como establece la Constitución y la Ley 1098 de 2006.
El decreto prohíbe, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la fabricación, transporte, uso, venta y comercialización de pólvora en toda la jurisdicción, salvo para establecimientos previamente autorizados.
También restringe la venta ambulante y el almacenamiento de artículos pirotécnicos en espacios públicos y privados no habilitados, y prohíbe de forma absoluta el uso de elementos que contengan fósforo blanco, debido a su alta peligrosidad.
La administración municipal reforzará la inspección y vigilancia con el apoyo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y Secretaría de Gobierno, entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y de supervisar los eventos autorizados.
Uno de los pilares del decreto es la protección de los menores de edad. Queda prohibida cualquier transacción de pólvora a niños y adolescentes, así como permitirles su manipulación.
Si un menor es sorprendido portando o utilizando estos elementos, se procederá al decomiso y será puesto a disposición de la Comisaría de Familia, entidad que definirá las medidas de protección pertinentes. Los adultos que permitan o faciliten el uso de pólvora a menores serán sancionados e incluso denunciados ante el ICBF en casos de lesiones. La norma también contempla trabajos comunitarios para padres o tutores que incurran en conductas negligentes.
Adicionalmente, el Decreto 124 ordena la destrucción de la pólvora incautada mediante actos administrativos motivados y bajo estrictos protocolos de seguridad. La Inspección Municipal de Policía deberá mantener un registro actualizado de personas y establecimientos autorizados para manipular o comercializar pólvora, y la Secretaría de Salud adelantará campañas preventivas para reducir las lesiones asociadas al uso de pirotecnia. Con estas medidas, la administración de Moniquirá busca reducir los riesgos durante la temporada decembrina y reiterar la prioridad del bienestar colectivo sobre cualquier práctica que comprometa la seguridad pública.