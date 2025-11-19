Moniquirá endurece controles al uso de pólvora para proteger a menores durante las festividades

La Alcaldía de Moniquirá anunció la adopción de estrictas medidas para regular el uso de artículos pirotécnicos durante las festividades de fin de año y Reyes, a través del Decreto 124 del 19 de noviembre de 2025. La norma, sustentada en múltiples disposiciones constitucionales y legales, responde a una preocupación histórica: el incremento de accidentes por pólvora en menores y adultos durante diciembre y enero. El mandatario municipal, Fredy Lovanny Pardo Pinzón, enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad física y la salud, especialmente de la población infantil, tal como establece la Constitución y la Ley 1098 de 2006.

El decreto prohíbe, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la fabricación, transporte, uso, venta y comercialización de pólvora en toda la jurisdicción, salvo para establecimientos previamente autorizados.

También restringe la venta ambulante y el almacenamiento de artículos pirotécnicos en espacios públicos y privados no habilitados, y prohíbe de forma absoluta el uso de elementos que contengan fósforo blanco, debido a su alta peligrosidad.

La administración municipal reforzará la inspección y vigilancia con el apoyo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y Secretaría de Gobierno, entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y de supervisar los eventos autorizados.

Uno de los pilares del decreto es la protección de los menores de edad. Queda prohibida cualquier transacción de pólvora a niños y adolescentes, así como permitirles su manipulación.

Si un menor es sorprendido portando o utilizando estos elementos, se procederá al decomiso y será puesto a disposición de la Comisaría de Familia, entidad que definirá las medidas de protección pertinentes. Los adultos que permitan o faciliten el uso de pólvora a menores serán sancionados e incluso denunciados ante el ICBF en casos de lesiones. La norma también contempla trabajos comunitarios para padres o tutores que incurran en conductas negligentes.

Adicionalmente, el Decreto 124 ordena la destrucción de la pólvora incautada mediante actos administrativos motivados y bajo estrictos protocolos de seguridad. La Inspección Municipal de Policía deberá mantener un registro actualizado de personas y establecimientos autorizados para manipular o comercializar pólvora, y la Secretaría de Salud adelantará campañas preventivas para reducir las lesiones asociadas al uso de pirotecnia. Con estas medidas, la administración de Moniquirá busca reducir los riesgos durante la temporada decembrina y reiterar la prioridad del bienestar colectivo sobre cualquier práctica que comprometa la seguridad pública.