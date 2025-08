Trabajadores de la salud en Bogotá denuncian incertidumbre laboral en la subred Centro Oriente

Bogotá D.C

La Superintendencia de Salud devolvió la subred Centro Oriente a la Alcaldía de Bogotá , luego de estar 1 año y tres meses intervenida de manera forzosa.

A pesar del mensaje de tranquilidad que envió el secretario de Salud, Gerson Bermont, los contratistas en diálogo con Caracol Radio expresaron preocupación.

Los trabajadores de la salud no saben si con este cambio seguirán en su cargo.

“Van a cambiar el modelo de salud y en ese cambio significativo ya se nos dijo que aún no se sabe qué personal continúe, qué personal no continúe o que ya no van a existir las estrategias que existen hasta el momento”, aseguró un trabajador a Caracol Radio.

Son miles los puestos de trabajo que están en duda con el cierre de la vigencia de presupuesto que va hasta el 31 de agosto. Es decir faltan 18 días hábiles y los trabajadores todavía no tienen nada asegurado.

Esto también deja en vilo los honorarios actuales, que según denuncian los contratistas con lo que les han dicho los directivos, se demorarían en llegar este mes.

Además afirman que a algunos de los contratistas, de todas las subredes, les deben horas adicionales que trabajaron en diciembre y que todavía no les han dado respuesta.

“Está pasando con varias redes, hubo unas horas para el mes de diciembre precisamente por toda la contingencia de fiestas de fin de año y se quedaron debiendo algunas horas a algunos contratistas y es el momento en que se está terminando la vigencia y no nos han dicho si se van a pagar esos honorarios”, indicó un trabajador.

¿Qué respondió la Subred?

Desde la Subred Centro Oriente explicaron que sí habrá decisiones que se tomarán a fondo en la entidad, sin embargo, estas no se saben hasta que llegue este jueves 7 de agosto la gerente encargada nombrada por el Distrito.

En cuanto a las horas no pagas desde diciembre, indican que esto no es cierto y que por lo menos desde esa entidad sí han pagado las horas adicionales de diciembre.

¿Quién es la nueva gerente?

La Subred Centro Oriente cuenta con cinco hospitales y 15 centros de salud. La entidad cubre las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe y atiende a más de un millón de usuarios.

La Secretaría de Salud designó como gerente encargada a Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda, que es la actual directora de Calidad de Servicios de Salud del Distrito.

Este 7 de agosto Hurtado asumirá este puesto mientras el alcalde, Carlos Fernando Galán , nombra al titular en propiedad.

Hurtado es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Protección Social de la Universidad Santo Tomás. Estará acompañada de todo un equipo para hacer el proceso de empalme ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Ahora, Hurtado se enfrentará al reto de la subred que tiene pérdidas millonarias por más de 59 mil millones de pesos.