Deportivo Pereira anunció que tiene un nuevo propietario: Día y hora en el que será presentado

¡Impacto en el fútbol colombiano! En el inicio de los cuadrangulares de la Liga Colombiana, el Deportivo Pereira confirmó un cambio determinante para su futuro, la institución pasará a manos de un nuevo propietario. El anuncio se dio en un momento especialmente delicado, marcado por serias dificultades económicas y administrativas que habían puesto al club en el centro de las preocupaciones del Ministerio de Trabajo.

Es preciso recordar, que en la fecha 19 de todos contra todos, el Matecaña tuvo jugar con una plantilla combinada entre jugadores del primer equipo y de la Sub-20. Pues Sammy Merehg y Carlos Darwin Quintero fueron alguno de los jugadores que renunciaron al club, al igual que Rafael Dudamel, ex director técnico del Pereira, quien pasó su carta de renuncia.

Comunicado oficial de Deportivo Pereira

Durante los últimos minutos, la cuenta oficial de Instagram del Deportivo Pereira publicó un comunicado en donde se informa que el Matecaña ya tiene nuevo propietario; aunque no se revelaron detalles sobre la identidad del grupo que asumirá la dirección del equipo.

El presidente del club también anunció que el próximo jueves 27 de noviembre, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una conferencia de prensa para presentar oficialmente al grupo que habría adquirido la institución risaraldense. Justamente, este anuncio llega en un momento crítico, cuando el Pereira atravesaba serias dificultades administrativas y económicas.

A continuación el comunicado

¿Cómo le fue a Deportivo Pereira en el segundo semestre?

El Matecaña no tuvo un buen semestre, pues ocupó la casilla 18 con apenas 18 unidades, resultado que le impidió entrar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Durante el segundo semestre, Deportivo Pereira perdió en 10 ocasiones, ganó 4 y empató 6.

Por otro lado, Envigado eliminó a Pereira en los cuartos de final de la Copa Colombia. El marcador global finalizó 2-2, y se definió desde el punto penal (2-1). Sin embargo, Envigado fue derrotado en las semifinales del campeonato por Independiente Medellín.