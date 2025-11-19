Cúcuta pierde contra Huila y así queda la tabla de posiciones en los cuadrangulares del Ascenso 2025

Duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Huila en los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso en Colombia / @Cucutaoficial

¡Se aprieta la lucha por el cupo a la final del Torneo de Ascenso en Colombia! Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la quinta fecha del Grupo A, jornada que dejó a dos equipos liderando la clasificación y a su perseguido con tan solo un punto de diferencia.

Atlético Huila 2-0 Cúcuta Deportivo

Atlético Huila, que próximamente cambiará de sede y nombre, consiguió un triunfo importantísimo por 2-0 sobre Cúcuta Deportivo en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, resultado que le permite arañar la final del segundo semestre.

Las emociones se reservaron para la segunda mitad. Pasada la hora de partido, sobre los 63′, apareció Tomas Díaz para abrir la cuenta en suelo tolimense; más adelante, al 79′, una clarísima pena máxima terminó siendo capitalizada por el experimentado Omar Duarte.

Inter Palmira 0-4 Jaguares de Córdoba

En simultáneo se consumó la goleada 1-4 de Jaguares sobre Internacional de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, resultado que pone muy cerca al equipo felino de los primeros puestos de la tabla.

La historia se complicó para los vallecaucanos recién transcurridos 5 minutos de partido, cuando Juan Abonía fue expulsado con roja directa. Con un hombre de más en cancha, Jaguares no perdonó y se despachó con las anotaciones de Yan Mosquera (36′), Luis Jiménez (58′), Stiven Valencia en propia puerta (67′) y Damir Ceter (82′), mientras que por los locales descontó Emerson Viveros (83′).

Tabla de posiciones del Grupo A en los cuadrangulares del Ascenso

Pos. Equipo Puntos Diferencia 1. Huila 10 +3 2. Cúcuta 10 +1 3. Jaguares 8 +3 4. Inter Palmira 0 -7

Así se jugará la fecha 6 del Grupo A

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Huila

Cúcuta Deportivo vs. Internacional de Palmira

