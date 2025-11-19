¿Cómo calcular el financiamiento de un vehículo? Link simulador de crédito: lista de bancos y más

Comprar carro o moto es una de las metas que varios colombianos tienen pensado tanto a corto como a largo plazo. Existen varias razones, una de ellas es el problema de movilidad que hay en las calles, otra la inseguridad del transporte público e incluso acudir a la comodidad de desplazarse al destino.

De esta manera, en el 2025, los meses que comprenden entre enero y octubre, se registraron más de 200.000 matrículas nuevas, con un crecimiento del 30,1% en comparación del 2024, según estudios de la Revista Forbes.

En el panorama actual de adquisición de vehículos, la financiación continúa siendo el eje central para los compradores. La tasa de interés es, de hecho, el factor de mayor peso en el costo final de cualquier crédito, pues define el monto total que el usuario deberá pagar por el vehículo al concluir el plazo. Por esta razón, la búsqueda y comparación de las entidades que ofrecen los porcentajes más bajos se ha convertido en una práctica habitual entre los consumidores.

Simulador de crédito para financiar un vehículo: lista de bancos

La herramienta permite calcular el VTUP del producto, ofreciendo una cifra clave que garantiza una elección más transparente y fundamentada a la hora de decidir la adquisición. Acá le contamos cuáles le pueden servir, según varias entidades:

¿Cómo calcular financiamiento de un vehículo?

El proceso para calcular la financiación de un vehículo implica varios pasos clave para determinar la cuota mensual y el costo total del préstamo. Estos es lo que debe tener en cuenta: