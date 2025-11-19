Bombardeos, menores reclutados y aumento en producción de cocaína

En Hora20 el análisis a la cifra de los 15 menores de edad que han muerto en bombardeos y enfrentamientos de las Fuerzas Militares, lo que esto implica de cara al DIH, protocolos y la realidad del conflicto, sobre todo, cuando las cifras de reclutamiento forzado de menores se ha disparado. Después el análisis a una cifra, la de las 3 mil toneladas métricas de cocaína producidas por Colombia en 2024 y que fue revelado por El País América.

Lo que dicen los panelistas

Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, investigadora en temas de conflicto, Coordinadora de la línea de paz, conflicto y convivencia de la Fundación Paz y Reconciliación, planteó que no todo bombardeo es legal o ilegal, “hay aristas, pero en general la doctrina en DIH dice que los niños no tienen función continua de combate, como dice el ministro, y a diferencia de los mayores, los niños en guerra sólo es legítimo el ataque cuando participan en la acción armada; si están en el campamento no sería legal del todo”. Aseguró que la proporcionalidad es un elemento adicional, “estos bombardeos tienen programas de proporcionalidad y es que la guerra ha cambiado. Hay que preguntarnos si vale la pena gastarnos todo lo que cuesta un bombardeo, es mucho combustible, carga para los resultados que vemos, en Amazonas hay cuatro bajas y son niños, eso realmente no da ventaja militar ante las disidencias”. Por último, dijo que le da miedo que se corra la barrera moral, “porque como ellos cambian de táctica, no podemos permitir que se amplíe tanto que bombardeemos población civil porque hay alto valor estratégico”.

De otro lado, dijo que el país sí tiene la capacidad de hacer mediciones a través del SIIMA, además, rescató que técnicamente los expertos dicen que los incrementos que se han revelado sobre producción de cocaína son imposibles.

Luis Fernando Trejos, investigador en temas del conflicto, profesor en la Universidad del Norte y columnista, destacó que al gobierno le están pasando una cuenta de cobro frente a la posición de algunos actuales funcionarios frente a experiencias similares en otros gobiernos, “esto se enrareció en la medida que es contradictorio para justificar los hechos, vemos que se habló de acción ofensiva, que se buscaba golpear un mando de disidencias, el gobierno dice que no es ofensiva, que es defensivo porque se buscaba evitar que 20 soldados fueran asesinados y esto nos pone en situación en la que se sabe quién dice la verdad; el propio gobierno generó incentivo no deseado porque terminó siendo perverso porque Velásquez dijo en la doctrina de seguridad humana que no se bombardearían campamentos con menores, eso llevó a que los armados se rodearan de menores para evadir la acción ofensiva del Estado en clave aérea”. De otro lado, dijo que de fondo hay un fracaso del Estado en no será capaz de tener una política pública para evitar el reclutamiento de menores.

Sobre la producción de cocaína, dijo que es paradójico que los académicos hablen entre ellos para encontrar soluciones, pero que al tiempo no son tenidos en cuenta en decisiones de política pública.

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, profesor en la Universidad Militar y politólogo, manifestó que el bombardeo refleja una clara incoherencia, “hoy hay más disidencias, más estructuras armadas, más hombres en armas y más reclutamiento, la crítica que toca revisar es qué hacemos con el ejercicio de reclutamiento y la capacidad operacional y el rol que tienen FF.MM. y ahí entra el debate y es que esto se puede ser justificable”. Resaltó que cambió la planeación de comandos conjuntos a las fuerzas de despliegue rápido que permite milimetría, “pero sin aviación no logramos nada, pero entonces se llegaba al límite de objetivo de alto valor y ese era el límite interno”. Advirtió que hay incentivos perversos porque los objetivos de alto valor se rodean de menores, “Petro cambió la estrategia de política de paz sin bombardeo, sin amenaza de objetivo de alto valor; eso les da una ventaja gigante, pero si no bombardeamos será difícil desarticular esos grupos armados”.

Estefanía Ciro, doctora en Ciencia Política, experta en mercados de la cocaína y fundadora de AlaOrillaDelRío, comentó que lo ocurrido con los 15 menores es una tremenda tragedia, “el Estado se pone al nivel de los bandidos, no hay control ni dimensión de los daños y este es un conflicto más urbano y es un conflicto con ingredientes que los acuerdos de paz no resolvió, que son temas de reclutamiento, esas áreas históricas se mantienen y eso no se resolvió”. En esa medida, dijo que se ve un Frankenstein donde hay una nueva guerra con estrategias confusas, “que llevan al escenario de que estamos en medio de todo esto de ejecuciones extrajudiciales y letalidad en el Caribe, que es el debate socio jurídico y que lidera Petro y esta semana ocurre esto, entonces es lo que significa entendiendo que no eran un peligro latente contra el gobierno, no eran ni alias “Jimmy”, ni “Pescado”, la pregunta es entonces qué hay detrás de esto, por qué y lo que esto genera”.

Frente a las 3 mil toneladas de potencial producción en el país en 2024, dijo que en la medida que los cultivos aumentan, la producción también, “quienes hacen el estudio brincan en ciertas regiones y en el gobierno Duque no fueron a las más críticas, entonces la producción potencial quedó congelada en 6.4 toneladas por hectáreas y de ahí no se movieron en cuatro años y pasaron de agache porque el cálculo por obras del destino salió así, eso fue algo que debió advertir”. También dijo que hacer mediciones a la cocaína es como medir un fantasma, en la medida que es una economía ilícita, “hay que tener mediciones y mediciones soberanas y una de esas es la disponibilidad de cocaína en el mercado, en el mundo en época duque se producían 2 mil toneladas y 1.400 eran incautadas”.

María Martín, corresponsal para la región Andina de El País, contó que la idea de guardar bajo llave la cifra de la producción de cocaína, hacía más codiciada la información, “llama la atención y los ojos extranjeros lo ven fresco en la afirmación de que el mayor productor y exportador de cocaína no es capaz de saber cuántas toneladas de cocaína se producen, hay debate metodológico que se desarrolla y es válido porque el crimen evoluciona, los métodos de producción evolucionan y 25 años después las condiciones han cambiado”. De otro lado, dijo que si bien no es proporcional el incremento en el área cultivada y la producción, tiene sentido plantear que más allá de los cultivos, hay sofisticación, métodos, productos químicos y tecnologías de cara a los cultivos.

