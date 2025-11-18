El verdadero crimen aquí es el reclutamiento de menores: exministro de Defensa sobre bombardeos

Entre los años 2018 y 2019, Guillermo Botero se encontraba en el cargo de ministro de Defensa, sin embargo, en agosto de 2019, el ejército realizó un bombardeo en la región del Caquetá contra disidencias de Las FARC, ataque en el cual, fallecieron lamentablemente varios menores de edad. Por esto, Botero fue citado a moción de censura, y, posteriormente, terminó renunciando a su cargo.

Primeramente, el exministro resaltó que en estos casos, donde fallecen menores en bombardeos contra organizaciones de tal índole, se debe tener claridad que aquellos que deben ser realmente considerados son quienes reclutan a menores de edad para la guerra, pues este es un delito de lesa humanidad y que se encuentra consagrado en el Estatuto de Roma, y, por tanto, si en los países en que se presenta hay impunidad, estos casos deben ser llevados a tribunales internacionales.

Lea también: Procuraduría abre cinco indagaciones tras bombardeos del gobierno que dejan varios menores muertos

Bombardeos del 2019

Luego de esto, y retomando el caso por el cual resultó renunciando a su cargo como ministro, comentó que la operación que se llevó a cabo en 2019 se realizó bajo las leyes establecidas en la constitución y al derecho internacional humanitario, de tal modo que al realizarla, se tuvieron en cuenta todos los principios de distinción, precaución, proporcionalidad, entre otros. Siguiendo los protocolos y sin esconder o negar ningún tipo de información.

Con relación a esto, el exministro aseguró que si bien se realizan investigaciones antes de llevar a cabo una operación como un bombardeo, dado que los grupos al margen de la ley en diversas ocasiones se encuentran ubicados en partes de la selva que no se logra observar nada desde el cielo, algunas veces cuentan con información escasa, y, por tanto, al ejercer la letalidad pueden suceder hechos como el fallecimiento de menores de edad, pero por esto, recalcó que el delito lo cometen aquellos que reclutan niños y jóvenes para la guerra.

Le podría interesar: Medicina Legal confirma 15 menores muertos en bombardeos desde agosto

Gobierno Gustavo Petro

Según Botero, durante el gobierno de Gustavo Petro el reclutamiento ha aumentado en un 248%, dejando en evidencia que no se ha trabajado para combatir esta problemática, por lo que el exministro aseguró que esa es la gran diferencia de los ataques realizados en 2019 a los llevados a cabo recientemente. Además, catalogó las declaraciones de Petro donde establecía que no realizaría bombardeos si había menores presentes como una ‘equivocación garrafal’, pues incitó a que los grupos reclutaran más menores para usarlos como un escudo.

Refiriéndose al mismo tema, Botero comentó que si bien no tenía los elementos para justificar su afirmación, teniendo en cuenta los números de reclutamiento, sería poco probable que en tres bombardeos hayan fallecido tan solo 13 menores, señalando que él creía, que era un número mucho mayor.

Por último, el exministro estableció que le parecería un daño inmenso a la fuerza pública que el actual ministro fuera llevado a una moción de censura por los menores de edad fallecidos en los ataques recientes, pues en ese caso, le quitarían toda la superioridad aérea al país, pues de ese punto en adelante, ningún ministro tomaría la decisión de realizar ataques de ese tipo, pues estaría exponiendo ‘su cabeza’.

Otras noticias: Los menores no murieron en bombardeo, ellos intentaron matar a nuestros hombres: MinDefensa