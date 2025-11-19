Avanza proyecto para la construcción de Centro Forense en Soacha

JUDICIAL

Este miércoles, la Alcaldía de Soacha radicó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo que permitirá la entrega, construcción y dotación del Centro de Identificación Humana en este municipio, como nueva sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Una obra que se desarrolla en cumplimiento de la Medida Cautelar Nacional sobre desaparición forzada impartida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Este paso constituye un hito fundamental para hacer realidad una sede moderna, equipada y al servicio de la justicia y los derechos de las víctimas en toda la región”, señaló la JEP. El proyecto fue declarado de importancia estratégica por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y contará con una inversión de $35.608 millones, con vigencias presupuestales aseguradas hasta 2028, lo que garantiza su ejecución y sostenibilidad.

“Esta construcción, proyectada desde 2015, ya cuenta con recursos asegurados para las vigencias 2026, 2027 y 2028. Estos permitirán desarrollar una infraestructura que fortalecerá la prestación de los servicios de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la región Oriente del país y en la zona de Sumapaz”, afirmó Ariel Emilio Cortés Martínez, director del INMLCF.

La nueva infraestructura tendrá un área de 1.966 metros cuadrados, distribuidos en cuatro pisos, sótano y cuarto de máquinas y contará con laboratorios especializados en genética, antropología, medicina forense y espacios para atención a víctimas y familiares. Según la JEP, estas capacidades “serán esenciales para el cumplimiento de órdenes judiciales, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y el fortalecimiento de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos”.

Durante las actuaciones judiciales, la JEP subrayó que el Centro de Identificación Humana de Soacha constituirá una medida estructural del Sistema Integral para la Paz. Para la entidad este centro permitirá reducir los tiempos de identificación, garantizando un tratamiento digno y científico de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

El proyecto contará con el acompañamiento técnico de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la articulación de la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Hacienda, el DNP y la Procuraduría General de la Nación, quienes integran la mesa técnica convocada por la JEP para asegurar el avance del proyecto.

La JEP recordó que, gracias a las medidas cautelares, hay 1.923 cuerpos exhumados, 224 identificados y 139 entregas dignas de personas a sus familias, consolidando una respuesta estatal más robusta frente a la desaparición forzada.