Defensoría del Pueblo pide protección urgente para líderes comunales en Arauca

JUDICIA

En el marco de la Asamblea de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca (Fedejuntas), la Defensoría del Pueblo hizo un llamado contundente a las autoridades para garantizar la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en esta región golpeada por el conflicto armado. En ejercicio de sus funciones, según la entidad, los líderes comunales han sido estigmatizados, amenazados, asesinados y desplazados en los últimos años.

La Asamblea, que reunió a cerca de 50 personas, sirvió para reconocer la labor de los líderes comunales en municipios como Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita, Cravo Norte y la capital Arauca. Para la Defensoría, la actividad que ellos desarrollan, contribuye a “la defensa del territorio, la promoción de la convivencia y la gestión comunitaria”, labores determinantes en la protección de los derechos fundamentales.

La entidad enfatizó que “el escenario de peligro a las que están expuestas y expuestos en el departamento de Arauca es de alto riesgo”. Una situación que se comprueba con las cifras que tiene la Defensoría, quien informa que durante 2024 fueron asesinados 13 líderes y lideresas comunales y que en lo corrido de este año ya se han registrado 5 más.

Le puede interesar JEP rechazó solicitudes de sometimiento de Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez

Además de la protección individual, la Defensoría solicitó a los entes nacionales, departamentales y locales que garanticen condiciones apropiadas para las elecciones comunales previstas en 2026. “Que impulsen las debidas garantías para la realización, en condiciones de seguridad y logística”, señaló el organismo.

Estas lideresas y líderes son el primer puente entre las comunidades y las instituciones, pero ejercen su rol en medio de riesgos, limitaciones y desafíos derivados del accionar indiscriminado de las estructuras armadas. Su labor, para la Defensoría, “es vital para el desarrollo local, la seguridad y el bienestar general, por lo que es prioritario un entorno que les permita realizar su trabajo sin riesgos que pongan en peligro su vida e integridad”.

Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso de acompañamiento: “Seguir presente en el territorio alertando riesgos, exigiendo respuestas institucionales y fortaleciendo la capacidad de protección y acción del Estado frente a las amenazas que persisten en su contra”. Con una acción articulada, concluyó, será posible que estas personas ejerzan su labor sin que su vida e integridad estén en juego.