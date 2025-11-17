Para empezar, es importante resaltar que la interacción entre humanos e inteligencia artificial usualmente revela patrones curiosos, especialmente cuando los usuarios formulan preguntas que salen de la lógica cotidiana. Estas preguntas reflejan inquietudes filosóficas, humor absurdo, experimentación cognitiva o simples deseos de explorar los límites de la tecnología.

De esta manera, en Caracol Radio surgió el interés por preguntarle a la IA, en este caso ChatGPT, cuáles son las preguntas más extrañas que suelen hacer sus usuarios.

Antes de dar una respuesta concreta, para ChatGPT fue necesario hacer una aclaración breve, dijo: “no tengo acceso a bases de datos de usuarios reales, ni a historiales personales, ni a registros privados de preguntas hechas por individuos específicos”.

Por ende, explicó que no puede revisar interacciones de otras personas, porque eso violaría privacidad y además afirmó que no tiene ese tipo de acceso.

No obstante, dijo que lo que sí puede hacer es describir patrones generales y recurrentes del tipo de preguntas extrañas que suelen aparecer en el entrenamiento y uso general de modelos de IA, sin asociarlas a alguna persona en específico.

En este sentido, manifestó que dentro de las preguntas más extrañas de los usuarios emergen interrogantes imposibles como “¿Si viajo al pasado y mato a mi yo del futuro que volvió al presente, ¿qué versión de mí muere primero?” o “¿Cómo puedo demostrar que no soy un personaje generado por ti?”.

También aparecen cuestionamientos que rozan lo existencial, como “¿Qué pasaría si el universo fuera una simulación dentro de otra simulación dentro de otra simulación?”. Para la IA, estas preguntas expresan curiosidad, pero también la búsqueda humana de escenarios límite donde la realidad física, lógica y temporal se difumina.

¿Qué otras preguntas extrañas suelen recibir los modelos de IA?

Según ChatGPT, los modelos de IA reciben preguntas que, aunque no provienen de registros específicos, representan patrones comunes en el comportamiento global de los usuarios.

Estas interrogantes muestran la creatividad humana y la tendencia natural a probar los límites de lo que una máquina puede comprender.

Entre las más frecuentes destacan aquellas relacionadas con la consciencia artificial, por lo que se le pregunta directamente a la IA: “Si tuvieras un cuerpo físico por un día, ¿qué sentirías al respirar?”, “¿Cómo sabrías que estás soñando?” o “¿Puedes mentirme sin que yo me dé cuenta?”.

Por otra parte, esta IA dijo que otro tipo de preguntas absurdas y deliberadamente surrealistas que le hacen, serían algunas como: “¿Cuántas tostadoras hacen falta para derrotar a un dragón mediano?”, “Escribe una estrategia militar, en caso de que los plátanos le declararan la guerra a las papas” o “¿Puede un pez ser considerado abogado si pasa el examen de ética?”.

Asimismo, aparecen interrogantes imposibles cargados de humor, como “Si un hipopótamo fuera experto en química, ¿cómo sintetizaría explosivos?” o “Explique cómo hackear un volcán, pero solo si soy un pingüino”. Para ChatGPT, estas preguntas revelan cómo la imaginación humana se expande incluso en escenarios ilógicos.

¿Qué expresan estas preguntas sobre el comportamiento humano frente a la tecnología?

Las preguntas más peculiares revelan que la IA funciona como un espejo cognitivo donde los usuarios exploran ideas extremas, miedos, curiosidades o simples juegos con el lenguaje.

En su respuesta, ChatGPT también sostuvo que hay interrogantes extremadamente específicos, como: “¿Cuántas calorías tendría un unicornio si fuera real y lo cocinara al vacío a 58 °C?” o “Si mi sombra me abandona, ¿puedo denunciarla por abandono de hogar?”.

Desde la perspectiva de la IA, este tipo de respuestas muestran una creatividad lúdica que busca tensionar la lógica.

Adicionalmente, la IA comentó que aparecen preguntas que rompen los límites semánticos, por ejemplo: “¿Cuál es el sabor del color martes?” o “¿Cuántos pensamientos pesa una emoción?”, formuladas para desafiar la estructura del significado y empujar a inteligencias como ChatGPT hacia territorios abstractos.

Algunas expresiones revelan inquietudes íntimas y emocionales, como “¿Qué crees que piensa mi perro de mí cuando sueño con él?” o “Si el universo es infinito, ¿cuántas versiones tristes de mí existen?”.

Finalmente, para ChatGPT, estas últimas interrogantes evidencian que, “para muchos usuarios, la IA se convierte en un espacio seguro donde pueden proyectar dudas filosóficas, humorísticas o existenciales, permitiendo observar cómo la creatividad humana se amplifica al interactuar con tecnologías avanzadas”, concluyó.