Extienden calamidad pública en Risaralda por las intensas lluvias; hay más de 700 familias afectadas

Pereira

La segunda temporada de más lluvias en Risaralda ha dejado más de dos mil personas afectadas y se mantiene la alerta roja y naranja en 11 de los 14 municipios del departamento, ante el aumento de deslizamientos de tierra, inundaciones y el incremento en los niveles de los ríos.

Los organismos de socorro atienden actualmente 12 puntos críticos, principalmente en la red vial del territorio. Una de las situaciones más graves se presenta en la vía que conecta Balboa con La Celia, especialmente en el sector de Cachipay. Diana Carolina Ramírez, coordinadora de Gestión del Riesgo para Risaralda.

Durante el más reciente Comité Departamental de Gestión del Riesgo, las autoridades decidieron extender por seis meses la Declaratoria de Calamidad Pública, con el fin de continuar con la atención prioritaria y las obras de mitigación. Según el Ideam, las lluvias podrían prolongarse hasta mediados de diciembre, con posibles vendavales e intensas precipitaciones en los 14 municipios risaraldenses.

Las zonas más afectadas se concentran en el occidente del departamento, especialmente en Mistrató, Pueblo Rico, Apía, y en el área metropolitana, Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

Lea también: Se agudizan las lluvias en Risaralda, la vía hacia el Chocó registra varios deslizamientos de tierra

Ante este panorama, la Unidad de Gestión del Riesgo reiteró su llamado a la comunidad a evitar los paseos de olla, las actividades recreativas en ríos y quebradas y transitar preferiblemente en horas del día, para reducir los riesgos de accidentes y emergencias en las carreteras.