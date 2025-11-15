Disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron a la Policía y destruyeron un corregimiento en Cauca

Popayán, Cauca

Un violento ataque realizaron las disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra la Policía en el norte del Cauca. La acción terrorista generó la destrucción de un pequeño corregimiento.

Con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, integrantes de la columna Dagoberto Ramos hostigaron a los uniformados de la Subestación de Mondomo, durante más de una hora.

Varios de los artefactos cayeron en casas y establecimientos comerciales que terminaron destruidos y otros con daños en su infraestructura.

#ATENCIÓN Este sería el grupo de disidentes de ‘Iván Mordisco’, responsable del violento ataque contra la Policía en Mondomo, Cauca y la instalación de un retén ilegal en la vía Panamericana. Huyeron de la zona en camionetas de alta gama. @oscar10solarte pic.twitter.com/Ny6wsclWSR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

Durante el ataque, un helicóptero que intervino en los enfrentamientos fue impactado y aterrizó de emergencia.

Ese mismo grupo armado, instaló un retén ilegal sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali donde atravesó y atacó vehículos, incluida una ambulancia.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán expresó que “Nuestra respuesta será siempre la unión, la acción decidida del Estado y el compromiso con la defensa de la vida. Condenamos con firmeza estos actos violentos y estamos coordinando con las alcaldías, la Fuerza Pública y los organismos de salud, para garantizar la atención a los heridos, reforzar la seguridad y mantener presencia institucional en la zona”.