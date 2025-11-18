Por temporada decembrina, Veolia duplicó jornadas de limpieza en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Las jornadas iniciaron desde este mes de noviembre y continuarán hasta las fiestas de fin de año. Lo que se buscan es tener limpio, principalmente el centro de la ciudad de Cúcuta. Así lo explicó Humberto Posada, gerente de Veolia, quien pidió además a los cucuteños mayor cultura para tener siempre la ciudad hermosa.

“Trabajamos dos veces al día, es decir, a partir del primero de noviembre aproximadamente todo el polígono del centro, incluido Caobos, se está barriendo dos veces al día. La invitación es para que las personas tengan mayor conciencia de cuidado de su entorno y nos ayuden a mantener más limpio estos sectores, porque un sector no es más limpio por el número de veces que nosotros lo barramos, sino por el número de veces que evitamos, entre todos, que se ensucien. Ese es el primer gran componente que tenemos para este año como novedad”, indicó Posada.

Agregó además que “vamos a tener un proceso especial de recolección los días de mayores festividades en el centro de la ciudad, con el fin de disminuir la presencia de los residuos en la calle y que la gente pueda disfrutar más del espacio público y del entorno”.

Así mismo enfatizó que “hemos visto cómo la alcaldía, CENS y otras instituciones han venido haciendo un ejercicio muy fuerte para hacer del malecón un sitio turístico maravilloso durante esta temporada de decembrina. También vamos a tener un operativo especial de recolección, de barrido y de corte de césped”.

Recodemos que justamente las temporadas de mayor movimiento comercial, son las que desafortunadamente dejan más sucia la ciudad.