A la cárcel alias “Veneco”, señalado homicida de una persona en un centro comercial de Cúcuta

Cúcuta

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Frambier Adolfo Vásquez Aponte, alias “Veneco”, aceptara mediante preacuerdo, su participación en dos hechos sicariales en los que fallecieron dos personas y otra más resultó gravemente herida.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 18 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Más información Avanza en el concejo de Cúcuta el estudio del presupuesto para la vigencia 2026

Los dos hechos violentos se presentaron en junio pasado en Cúcuta. En el primero suceso, Vásquez Aponte descendió de una motocicleta en vía pública y, sin mediar palabra, disparó con un arma de fuego a una persona causándole la muerte. Posteriormente, en un centro comercial de la ciudad, el hoy sentenciado y otro individuo ejecutaron un nuevo ataque armado que dejó como resultado una víctima mortal y otra lesionada.

El hombre fue capturado en flagrancia el 5 de junio del año en curso, por uniformados de la Policía Nacional, cuando se movilizaba en una motocicleta portando el arma utilizada en los hechos. El condenado continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario hasta cumplimiento de la pena impuesta.