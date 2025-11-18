“Lamento la respuesta del presidente Petro”: Defensora del Pueblo sobre la negativa de suspender bombardeos

Bogotá D. C.

Tras confirmarse la muerte de 12 menores de edad en bombardeos contra organizaciones criminales en campamentos ilegales situados en los departamentos de Arauca, Guaviare y Amazonas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió suspender estos ataques contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados.

En diálogo con Caracol Radio durante el Noticiero de la Noche, la Defensora lamentó la respuesta del presidente Gustavo Petro a su petición, puesto que el mandatario dijo a través de su cuenta de X: “Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden”.

“Nuestra solicitud no es suspender en general cualquier tipo de bombardeo; eso es una decisión que le corresponde a él (a Petro) y al ministro de Defensa (Pedro Sánchez). Nuestra solicitud es suspender aquellos bombardeos donde sea altamente probable la presencia de menores de edad”, aclaró Marín al respecto de su petición, a la cual añadió que, en todos los casos, se verifique que no hayan menores de edad.

Según la Defensora, “era probable y presumible” que en los campamentos bombardeados, sobre todo en el caso de las disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’, hubiera menores reclutados.

“Las disidencias de la línea de ‘Mordisco’ son el grupo armado que más reportes tiene de reclutamiento de menores de edad”, apuntó Marín.

Si bien dijo que otros grupos armados como las disidencias de alias ‘Calarcá’ o el Clan del Golfo también reclutan a menores, puntualizó que esta es una práctica “muy consolidada” dentro de las disidencias de ‘Mordisco’.

“Como Defensora del Pueblo, me corresponde insistir en que se evalúen otros medios que son legítimos dentro del Derecho Internacional Humanitario”, agregó.

Además, expuso que “todo esto se está poniendo en términos de: o se hacen los bombardeos o se les deja crecer (a las organizaciones criminales) y creo que si se pone ese dilema en esos términos es como si no hubiera nada más que hacer”. Aseguró que la fuerza pública tiene “otros instrumentos” en el marco del DIH.

Tras ser reclutados, menores son llevados al Guaviare y al Meta: Defensora del Pueblo

Marín indicó que la Defensoría, en articulación con la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se encuentra en el proceso de entablar contacto con las familias de los menores muertos en estos bombardeos

En adición, confirmó la fatalidad de los 12 menores de edad: cuatro hombres y tres mujeres en Guaviare; tres hombres y una mujer en Amazonas, y una mujer en Arauca, donde todavía hay una persona más por identificar: “podría ser menor de edad”, dijo Marín.

La Defensora apuntó que, en muchos de los casos, el reclutamiento se realiza en otras regiones del país: “en el caso de Guaviare, solo uno de los menores había sido reclutado en el departamento, en Miraflores; las otras personas fueron reclutadas fuera: en Tibú, es decir en el Catatumbo, en Nariño y así sucesivamente, estamos verificando”.

“Esto muestra una dinámica que veníamos identificando y denunciando hace varios meses: los menores de edad son reclutados en otros departamentos para ser llevados, muchos de ellos —no sabemos en qué proporción— al Guaviare y al Meta, donde se expanden los grupos armados ilegales para sus disputas territoriales", agregó.

De acuerdo con la Defensoría, el departamento del Cauca es donde se reportan más casos de reclutamiento de menores: 376 de 625 en todo el país durante el 2024 con alta incidencia étnica, correspondiente a un 48%. En otras regiones del país, como el Catatumbo, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila, “está creciendo mucho el reclutamiento forzado”, concluyó la Defensora a los micrófonos de Caracol Radio.