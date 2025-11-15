Guayacán Orquesta lanza “Mala Costumbre”: salsa clásica con esencia moderna

La legendaria Guayacán Orquesta, referente indiscutible de la salsa colombiana y latinoamericana, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Mala Costumbre”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 28 de noviembre.

Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación reafirma su compromiso con la creación de obras que honran la tradición salsera, incorporando nuevos colores y voces.

“Mala Costumbre” es una composición original de Nino Caicedo, uno de los pilares creativos de Guayacán.

Los arreglos estuvieron a cargo del maestro Luis “Perico” Ortiz, trompetista, productor y arreglista de talla mundial, reconocido por su participación en el histórico álbum Siembra, considerado una de las obras más trascendentales de la salsa. Esta colaboración aporta un sello de calidad y sofisticación que conecta con la esencia del género.

En Caracol Radio logramos un adelanto de este nuevo tema:

El sencillo destaca por una sonoridad que evoca la salsa clásica de las grandes leyendas, con arreglos elegantes, cargados de matices y una estructura que rinde homenaje a los años dorados del género. Al mismo tiempo, introduce elementos frescos que reflejan la evolución musical de Guayacán, fusionando tradición y modernidad para conquistar nuevas generaciones.

La interpretación está a cargo de Joan Barreto, un talento emergente que debuta oficialmente con la orquesta. Su timbre fresco y emocional aporta energía renovadora al proyecto, consolidando la apuesta de Guayacán por integrar voces jóvenes sin perder su identidad.

La Producción General estuvo bajo la dirección del maestro Alexis Lozano, fundador y líder de la agrupación, cuya visión ha sido fundamental para preservar la esencia de Guayacán y proyectarla hacia el futuro. Lozano ha reiterado que este lanzamiento busca “mantener viva la salsa con calidad y autenticidad”.

Los seguidores ya pueden realizar el pre-save del sencillo en plataformas digitales a través del enlace oficial: https://onerpm.link/malacostumbre, para ser los primeros en disfrutarlo el día del estreno.

Con “Mala Costumbre”, Guayacán Orquesta reafirma su posición como ícono de la salsa, demostrando que la música con raíces sigue vigente y poderosa. Este lanzamiento promete convertirse en un nuevo clásico que hará vibrar las pistas de baile en Colombia y el mundo.