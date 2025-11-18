Hospital San Rafael de Tunja inicia alianza con el Instituto Nacional de Cancerología para fortalece

La nueva alianza permitirá fortalecer la investigación científica y mejorar la detección del cáncer en Boyacá.

Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja dio un paso histórico en materia de investigación científica tras ser invitado por el Instituto Nacional de Cancerología a participar en proyectos nacionales enfocados en la detección, diagnóstico y análisis del cáncer, una de las enfermedades con mayor incidencia en Boyacá.

El gerente del hospital, Germán Pertuz, confirmó que este avance representa “uno de los logros más importantes en los últimos años”, fruto del trabajo que la institución ha desarrollado en investigación y transformación académica.

“En el Hospital Universitario San Rafael llevamos tres años en un proceso de transformación muy importante, donde hemos dado una gran relevancia a la investigación. Contamos con especialistas, grupos y semilleros de investigación que han empezado una producción científica muy interesante. Esto llamó la atención del Instituto Nacional de Cancerología, la entidad más reconocida del país en el tratamiento del cáncer”, señaló Pertuz.

El directivo explicó que el INC, con más de cien años de trayectoria, escogió al hospital tunjano para integrar sus líneas de estudio y análisis, especialmente por el conocimiento acumulado en diagnóstico oncológico y por la alta incidencia de esta enfermedad en el departamento.

“Es un reconocimiento enorme que una institución de orden nacional tan importante como el Instituto Nacional de Cancerología se fije en nosotros para trabajar conjuntamente. Hace unos años esto era impensable. Es un gran logro para el hospital y para todo el equipo de investigación, docentes y especialistas que han trabajado muy duro para que esto suceda”, agregó el gerente.

El convenio fue firmado la semana pasada y ya comenzaron las mesas de trabajo para definir las líneas específicas de investigación, compartir información clínica y planear los primeros proyectos conjuntos.

Según Pertuz, este trabajo colaborativo permitirá avanzar en estudios que podrían mejorar la detección temprana del cáncer, desarrollar nuevas alternativas de tratamiento y generar conocimiento aplicable a la realidad de Boyacá.

“Estamos seguros de que los resultados serán muy importantes para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en el departamento. Este es un hito para el hospital y para la región”, afirmó.

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja destacó que continuará fortaleciendo su vocación científica y su papel como institución formadora, al tiempo que contribuye a mejorar la salud pública del departamento.