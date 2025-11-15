Popayán

Soldado profesional fue secuestrado por disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el sur del Cauca

En los combates, otros cinco militares resultaron heridos.

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Balboa, Cauca

El Ejército confirmó el secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en combates en el sur del Cauca.

La retención del militar, atribuida al frente Carlos Patiño, ocurrió en la zona rural del municipio de Balboa.

En un comunicado de prensa, la Tercera División aseguró que “la institución presentará las denuncias correspondientes e iniciará las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes”.

El Ejército confirmó además que “resultaron heridos tres soldados profesionales y dos más lesionados, que fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región, donde reciben valoración especializada”.

Puntualizó mencionando que “el Ejército realiza un acompañamiento a las familias de los  soldados heridos y del militar secuestrado”.

