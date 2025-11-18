¿Cuántas veces se han enfrentado Colombia y Australia? Repase acá el historial

La Selección Colombia se enfrenta a Australia en un juego amistoso, el martes 18 de noviembre, en el estadio Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana), en lo que será el su último partido del 2025, antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo vienen de ganarle 2-1 a Nueva Zelanda, en la primera jornada del parón FIFA, con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero. Ahora los colombianos esperan cerrar con broche de oro esta temporada ante los australianos.

Colombia acumula ocho partidos sin perder, su última derrota fue 2-1 ante Brasil, durante la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, el pasado 20 de marzo. Desde entonces ganó cuatro juegos y empató otros cuatro.

Historial de partidos entre Colombia y Australia

En el historial de enfrentamientos ante Australia, ‘La Tricolor’ también ostenta una buena racha. El primer duelo se dio el 8 de febrero de 1995, en un empate sin goles, en la ciudad de Brisbane, y a los tres días volvieron a jugar. Esta vez, Colombia ganó 1-0, con anotación de Hamilton Ricard; el recordado jugador con pasado en Deportivo Cali y Cortuluá.

Luego de esto, el enfrentamiento se trasladó a Bogotá, seis años después, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue otro triunfo para Colombia, por el marcador de 3-2. En esta ocasión marcaron Jorge Horacio Serna, Néstor Salazar y Freddy Grisales.

En marzo del 2018, se volvió a jugar otro amistoso entre ambas selecciones, que culminó con un empate 0-0; en aquella ocasión, bajo el mando de José Néstor Pékerman, también como juego preparatorio al Mundial de Rusia en 2018.

La Selección Australiana también estará presente en la próxima Copa del Mundo, siendo esta su sexta presentación en esta competencia, para la cual faltan 206 días.