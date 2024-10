¿Cómo bloquear llamadas de spam? Paso a paso para Android y IOS

Las personas normalmente están expuestas todo el tiempo a recibir llamadas de números desconocidos o las conocidas llamadas “spam”. Esta situación genera un incomodidad ya que se vuelven llamadas persistentes.

Desviar estas llamadas spam no son una opción viable, pues la insistencia por parte de empresas de telemercadeo o fraudes disfrazados de ofertas insisten con gran frecuencia en acceder a la privacidad. Una de estas técnicas de engaño, conocidas como “spoofing” , se basa en el aprovechamiento de la llamada para que una vez el usuario recibe la llamada, se le soliciten datos como tarjetas de crédito, contraseñas o información muy privada.

Por lo anterior, se le denominan llamadas samp a aquellas llamadas que no son deseadas, incluso, este término también es usado para correos electrónicos o mensajes de textos con información no solicitada o no deseada en la que generalmente los remitentes siempre son desconocidos.

Como alternativa a este problema, los sistemas operativos Android e iOS, han sistematizado dentro de su configuración una función que permita bloquear estas llamadas, ofreciendo un servicio de mayor seguridad por parte de estas dos compañías.

Cómo bloquear llamadas spam en Android

siga este paso a paso:

Abra el menú principal de aplicaciones: Una vez que haya ingresado, busque el ícono del teléfono que se encuentra dentro de su dispositivo, en el cajón de aplicaciones. Acceda a ajustes: En la esquina superior derecha aparecerán tres puntos. Seleccione “Ajustes” o “Configuración”. Bloquee los números: Encontrará la opción de “Números bloqueados”. Aquí podrá agregar de manera manual los números que desea bloquear para que no le ingresen llamadas ni mensajes de texto. Active el bloqueo automático: En algunos dispositivos Android, puede activar la opción de bloqueo automático de números desconocidos. Esta es una opción útil si recibe muchas llamadas de números que no tiene guardados. Identificación de llamada y spam: En la sección de “Ajustes” de su celular, encontrará esta opción que le permitirá identificar los números que tengan una procedencia extraña.

Cómo bloquear llamadas spam en iOS