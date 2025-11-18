Comunidades de Soto Norte bloquean vía por riesgo de colapso: “La carretera ya dejó tres muertos”

Bucaramanga

En el corregimiento 2 de Bucaramanga, habitantes de Soto Norte mantienen desde tempranas horas de este martes 18 de noviembre, una protesta pacífica para exigir la intervención inmediata del corredor vial entre el Puente Zaragoza y el Puente Tona, tramo que, según aseguran, está “a punto de colapsar”.

Juan Carlos Meléndez, vocero de la comunidad, explicó que el bloqueo se adelanta a la altura de la vereda Los Santos Bajos, diagonal a los Carabineros. Allí la movilidad funciona con paso intermitente cada hora, mientras avanzan las mesas de concertación con la Secretaría de Infraestructura departamental y la Oficina de Gestión del Riesgo. La Defensoría del Pueblo también hizo presencia para acompañar el diálogo.

Según los líderes comunitarios, las lluvias recientes agravaron la ya crítica situación de la vía, ubicada en una zona geográfica de alta inestabilidad. “Esta carretera ya ha dejado tres muertos y el Puente Tona tiene la loza reventada. La comunidad se cansó de esperar y exigimos una intervención urgente”, afirmó Meléndez.

¿Quiénes son los responsables del deterioro de la vía?

Juan Carlos Meléndez, vocero de la protesta, también señaló al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como responsable del daño estructural del corredor. Asegura que, durante la construcción del embalse de Bucaramanga, hace más de 12 años, se movilizó maquinaria con un peso superior al permitido para la resistencia de la vía.

“Ellos metieron maquinaria extremadamente pesada y se comprometieron a hacer mantenimiento. Pero hasta hoy han hecho caso omiso y no han respondido”, dijo Meléndez, quien aseguró que el gerente del amb no ha acudido a la zona a dialogar con la comunidad.

Mientras avanzan las conversaciones, los habitantes mantienen la presión sobre las autoridades con el cierre vial, esperando una solución definitiva antes de que el deterioro provoque una tragedia mayor.