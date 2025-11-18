Boyacá supera las 109 mil dosis aplicadas contra la fiebre amarilla

Autoridades de salud llaman a la vacunación y el refuerzo contra la Tosferina. Foto: Ángeles Gonzáles

La Secretaría de Salud de Boyacá confirmó que se han aplicado más de 109.108 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en el departamento. La jornada busca reforzar la protección en zonas donde se mantiene riesgo de transmisión.

«...Invitamos a toda la comunidad, desde los 9 meses de edad, a vacunarse en los puntos habilitados...», declaró la autoridad sanitaria. Además del biológico contra fiebre amarilla, se dispone de 22 vacunas más dentro del esquema regular de inmunización.

El llamado se extiende a viajeros y habitantes de municipios priorizados. «...Necesitamos mantener la cobertura para evitar brotes. La vacunación es segura, gratuita y salva vidas...», concluyó la entidad.