Tunja

Boyacá supera las 109 mil dosis aplicadas contra la fiebre amarilla

Salud departamental refuerza aplicación del biológico ante presencia de 9 municipios con riesgo elevado.

Autoridades de salud llaman a la vacunación y el refuerzo contra la Tosferina. Foto: Ángeles Gonzáles

Autoridades de salud llaman a la vacunación y el refuerzo contra la Tosferina. Foto: Ángeles Gonzáles

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Secretaría de Salud de Boyacá confirmó que se han aplicado más de 109.108 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en el departamento. La jornada busca reforzar la protección en zonas donde se mantiene riesgo de transmisión.

«...Invitamos a toda la comunidad, desde los 9 meses de edad, a vacunarse en los puntos habilitados...», declaró la autoridad sanitaria. Además del biológico contra fiebre amarilla, se dispone de 22 vacunas más dentro del esquema regular de inmunización.

El llamado se extiende a viajeros y habitantes de municipios priorizados. «...Necesitamos mantener la cobertura para evitar brotes. La vacunación es segura, gratuita y salva vidas...», concluyó la entidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad