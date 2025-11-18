Bomba Estéreo reinventa “La Bilirrubina” en su versión más fresca y bailable

La agrupación colombiana Bomba Estéreo, reconocida por sus nominaciones al Latin GRAMMY® y al GRAMMY®, sorprende con una propuesta que conecta pasado y presente: su versión de “La Bilirrubina”, uno de los temas más emblemáticos de la música latina.

Esta canción, lanzada originalmente en 1990 por Juan Luis Guerra y 4.40 dentro del histórico álbum Bachata Rosa, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su ritmo contagioso y letras ingeniosas que mezclaban metáforas médicas con el amor y el desamor.

Con frases como “Me sube la bilirrubina”, Guerra transformó una experiencia personal —una convalecencia por hepatitis durante una gira— en un merengue que conquistó América Latina y se posicionó en las listas tropicales de Billboard, marcando un antes y un después en la música caribeña.

Juan Luis Guerra, nacido en Santo Domingo en 1957, es considerado uno de los grandes íconos de la música latina. Con más de 30 millones de discos vendidos y 34 premios Grammy (entre latinos y anglosajones), revolucionó géneros como el merengue y la bachata al fusionarlos con jazz y pop, creando un estilo único que lo convirtió en embajador cultural de República Dominicana. Su álbum Bachata Rosa no solo consolidó su carrera, sino que abrió las puertas del género a audiencias internacionales, dejando un legado que sigue vigente.

Ahora, Bomba Estéreo le da nueva vida a este clásico con su sello inconfundible: una mezcla vibrante de electrónica, cumbia, champeta y sonidos caribeños.

Fundada en Bogotá en 2005 por Simón Mejía y liderada por la voz única de Li Saumet, la banda ha conquistado escenarios globales y colaborado con artistas como Bad Bunny.

Su versión de “La Bilirrubina” no solo moderniza el ritmo, sino que incorpora un mensaje de bienestar como parte de una campaña junto a Avocados From Mexico y la American Diabetes Association, que busca promover hábitos saludables en la comunidad hispana. La nueva letra sustituye referencias médicas por frases que celebran la vida y la alimentación consciente, manteniendo la alegría y el espíritu bailable que hicieron famosa la canción.

Una propuesta que honra la historia del merengue, conecta generaciones y reafirma el poder de la música para inspirar cambios positivos.