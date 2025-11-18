A sus 12 años, Nicolás Sastoque lidera un llamado para salvar la historia y el páramo de Tibasosa

De acuerdo con Sastoque, aunque se han hecho intentos por rescatar esta memoria, no han logrado consolidarse /imagen publicada con autorización de sus padres.

Tibasosa

Con solo 12 años, Nicolás Sastoque se ha convertido en una de las voces más jóvenes y decididas en la defensa del patrimonio histórico y ambiental de Tibasosa. Su interés por la memoria del municipio y la protección del páramo lo ha llevado a investigar, documentar y alertar sobre los riesgos que hoy amenazan tanto la historia local como los ecosistemas de alta montaña.

Sastoque recordó que Tibasosa ha tenido un papel determinante en la historia nacional, especialmente durante la Campaña Libertadora de 1819. “Este municipio fue clave para el avance del ejército del Libertador. Aquí nacieron personajes como Ignacio y Francisco Mariño Soler, quienes entregaron caballos, víveres y hasta parte de su hacienda para apoyar la causa de la independencia”, explicó.

De acuerdo con Sastoque, aunque se han hecho intentos por rescatar esta memoria, no han logrado consolidarse. “Se quiso reconocer oficialmente los esqueletos encontrados, que según la tradición pertenecían al general inglés Jaime Rook, pero los procesos quedaron a medias. La historia existe, los documentos existen, pero no se les ha dado continuidad ni valor”, señaló.

El investigador también alertó sobre el deterioro ambiental del municipio, especialmente en zonas estratégicas como el cerro Guática. “Estamos perdiendo nacederos, quebradas y fauna endémica por negligencia. Se encuentran botellas, basura y tala indiscriminada. Si las autoridades no refuerzan la protección del páramo, muchas especies y fuentes hídricas van a desaparecer”, aseguró.

Sastoque insistió en que Tibasosa podría impulsar un turismo histórico y ecológico sostenible, siempre y cuando haya voluntad política y participación comunitaria. “El llamado es para que las administraciones no se queden en estudios y promesas. Es momento de actuar, de proteger lo que convierte a Tibasosa en un territorio único”, concluyó.