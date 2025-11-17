¿Va a seguir lloviendo en la región Caribe?: Esto dice el IDEAM

El meteorólogo Luis Alfonso López Álvarez, del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM, informó que este lunes la región Caribe tendrá condiciones mayormente secas en amplios sectores del norte del país. Sin embargo, se prevén lluvias muy puntuales en el sur de Sucre, sur de Córdoba, Bolívar y el sur del Cesar. También podría registrarse precipitación esporádica en zonas de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el suroccidente del mar Caribe, especialmente en el Golfo de Urabá.

“Para hoy, en el norte del país y en la región Caribe se esperan condiciones mayormente secas en amplios sectores. Sin embargo, podrían registrarse lluvias muy puntuales en el sur de Sucre, sur de Córdoba, Bolívar y el sur del Cesar, así como precipitaciones esporádicas en zonas de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el suroccidente del mar Caribe, particularmente en el Golfo de Urabá. En la franja costera, el tiempo será estable, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado”, explicó.

En las áreas costeras, el IDEAM prevé tiempo estable sin mayores eventos de lluvia durante el día.

Alertas vigentes en la región Caribe

De acuerdo con López Álvarez, las alertas meteorológicas son dinámicas y pueden cambiar según la evolución de los sistemas atmosféricos. Para hoy, el IDEAM mantiene alerta amarilla por tiempo lluvioso en la zona marítima del Golfo de Urabá y en aguas al norte del departamento de Córdoba.

“Las alertas son dinámicas y pueden cambiar cada día según la evolución de los sistemas atmosféricos. Para hoy no se observa una actividad destacada de fenómenos meteorológicos, pero se mantiene alerta amarilla por tiempo lluvioso en la zona marítima del Golfo de Urabá y en aguas al norte del departamento de Córdoba. Además, continúa vigente la alerta amarilla por viento y oleaje en toda la franja del mar Caribe colombiano”, dijo López.

Asimismo, se mantiene alerta amarilla por viento y oleaje en toda la franja del mar Caribe colombiano, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones y actividades marítimas.

Recomendaciones

Las autoridades insisten en que la comunidad debe seguir únicamente los boletines y páginas oficiales del IDEAM para mantenerse informada sobre cambios en las alertas y condiciones del tiempo.