Incautaron 1.2 toneladas de marihuana en carga de banano en vías del Quindío

Armenia

En medio de los puestos de control que establecen las autoridades en el corredor La Paila – Armenia fue incautado el estupefaciente avaluado en 2.500 millones de pesos.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que uniformados realizaron la verificación de un camión que llevaba en su interior carga de banano.

“Otro importante y contundente golpe hemos dado en el departamento del Quindío a las estructuras dedicadas al narcotráfico, incluso del país. En esta oportunidad 1.2 toneladas de marihuana que incautamos en la vía nacional, sector del municipio de La Tebaida a través de una información que trabajó nuestra seccional de inteligencia policial", informó.

Fue claro que una vez detallaron la carga lograron evidenciar 38 bultos envueltos en papel vinilo de color negro que se trataba de diferentes tipos de marihuana, entre ellas creepy y exótica que posee características especiales que la hace más costosa ya que produce un efecto más alucinógeno.

“1.2 toneladas de sustancia estupefaciente, entre ellas marihuana conocida como creepy, pero también en esa perversa economía criminal de estos delincuentes, una marihuana que viene mejorada, que llaman exótica, que viene con infusiones y que tiene un mayor costo en el mercado", aseguró.

El alto oficial resaltó la importancia de este tipo de resultados por el impacto que genera en las estructuras delincuenciales dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes.

“Marihuana que evita que nuestros jóvenes, que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo perjudicados por estos delincuentes y que sin duda es un golpe muy importante, más de 2500 millones de pesos es el avalúo de este estupefaciente que evitamos que llegue al Quindío y que siga causando destrucción y muerte en nuestro departamento", señaló.

Añadió: “Así ya son más de 18 toneladas que en el transcurso de este año le hemos quitado a estos delincuentes. Invitamos a toda la ciudadanía que nos siga aportando información, que es muy importante para seguir dando esos resultados al departamento y al país".

Asimismo, destacó que la sustancia ilícita provenía del departamento del Cauca y su destino probablemente era la ciudad de Bogotá.