Golpe al narcotráfico en el Quindío: Ejército incautó 100 kilos de marihuana en la vía La Línea

Armenia

Las tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5 de la Octava Brigada del Ejército en articulación con la Policía de carreteras del Quindío incautaron 91 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular sobre la ruta Valle del Cauca-Ibagué-Bogotá, a la altura del municipio de Calarcá en el departamento.

Al respecto el teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.°5 informó que mediante el registro que se llevó a cabo en un puesto de control sobre la vía La Línea fueron hallados 29 paquetes ocultos dentro del vehículo con la sustancia ilícita.

Mencionó que el valor del estupefaciente asciende a 130 millones de pesos en el mercado ilegal y al parecer pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino la ciudad de Ibagué, Tolima.

Fue claro que continuarán desarrollando operaciones en los doce municipios del departamento del Quindío para contrarrestar las economías ilícitas y afectar los factores de inestabilidad como el narcotráfico.

Reconoció que este delito genera otras afectaciones en seguridad por eso lo clave de hacerle frente con este tipo de resultados operativos.