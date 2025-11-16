¿Dónde se va la luz este lunes 17 de noviembre en Barranquilla?

La empresa Enfragen anunció que este lunes 17 de noviembre adelantará trabajos eléctricos en la línea Termoflores – Oasis, lo que implicará interrupciones del servicio de energía en varios sectores del norte de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., periodo durante el cual será necesario suspender el suministro eléctrico en diferentes zonas residenciales y comerciales de la ciudad.

Barrios que estarán sin energía

De acuerdo con Enfragen, los cortes de energía afectarán los siguientes sectores:

Montecristo

Santa Ana

San Francisco

El Prado

Villa Country

La Concepción

Altos del Prado

Modelo

La Loma

Bello Horizonte

Siape

El Porvenir

Además, durante las maniobras podrían presentarse suspensiones temporales en:

Boston

Bellavista

Colombia

América

Soledad y otros puntos también tendrán cortes

Los trabajos no se concentran únicamente en Barranquilla. En otros sectores del área metropolitana se programaron nuevas intervenciones:

Hipódromo (Soledad)

Adecuación de redes en la carrera 28 con calle 23

Horario: 9:10 a. m. a 5:00 p. m.

Barrio Las Nieves (Barranquilla)

Adecuaciones menores en la carrera 8 con calle 26

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Municipios del sur del Atlántico

Cambio de poste y labores de poda en:

Carretera Santa Lucía – San Cristóbal

Vía Las Compuertas – Manatí – Santa Lucía

Horario: 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

LEA TAMBIÉN: Rueda en el Malecón atraerá inversión y turismo: afirma directora ejecutiva de ProBarranquilla

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, desconectar equipos sensibles y planificar actividades que requieran energía eléctrica fuera de los horarios de suspensión.