¿Dónde se va la luz este lunes 17 de noviembre en Barranquilla?
Enfragen realizará trabajos técnicos en la línea Termoflores–Oasis, lo que obligará a suspender el servicio de energía en varios sectores del norte de Barranquilla y su área metropolitana.
La empresa Enfragen anunció que este lunes 17 de noviembre adelantará trabajos eléctricos en la línea Termoflores – Oasis, lo que implicará interrupciones del servicio de energía en varios sectores del norte de Barranquilla.
Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., periodo durante el cual será necesario suspender el suministro eléctrico en diferentes zonas residenciales y comerciales de la ciudad.
Barrios que estarán sin energía
De acuerdo con Enfragen, los cortes de energía afectarán los siguientes sectores:
- Montecristo
- Santa Ana
- San Francisco
- El Prado
- Villa Country
- La Concepción
- Altos del Prado
- Modelo
- La Loma
- Bello Horizonte
- Siape
- El Porvenir
Además, durante las maniobras podrían presentarse suspensiones temporales en:
- Boston
- Bellavista
- Colombia
- América
Soledad y otros puntos también tendrán cortes
Los trabajos no se concentran únicamente en Barranquilla. En otros sectores del área metropolitana se programaron nuevas intervenciones:
Hipódromo (Soledad)
- Adecuación de redes en la carrera 28 con calle 23
Horario: 9:10 a. m. a 5:00 p. m.
Barrio Las Nieves (Barranquilla)
- Adecuaciones menores en la carrera 8 con calle 26
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Municipios del sur del Atlántico
Cambio de poste y labores de poda en:
- Carretera Santa Lucía – San Cristóbal
- Vía Las Compuertas – Manatí – Santa Lucía
Horario: 8:45 a. m. a 4:00 p. m.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan tomar precauciones, desconectar equipos sensibles y planificar actividades que requieran energía eléctrica fuera de los horarios de suspensión.