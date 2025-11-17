Dos casas afectadas por un deslizamiento en Manizales y una vía departamental está con restricciones

Manizales

Las viviendas reportadas con daños provocados por un deslizamiento en el barrio Galán, en la capital del departamento de Caldas, tuvieron que ser evacuadas para evitar alguna tragedia, las autoridades revisarán las condiciones de las mismas. Igualmente, la Unidad de Gestión del Riesgo hace el censo de familias afectadas.

“Hay una vivienda totalmente afectada y otra de manera parcial generada por un derrumbe. Afortunadamente no reportan personas lesionadas y la Unidad de Gestión del Riesgo hace la vista técnica para verificar el estado del terreno y si hay necesidad de evacuar otras viviendas vecinas”, reporta Carlos Iván Arévalo, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

Dentro del balance de afectaciones, en la salida de esta capital hacia Neira hubo caída de varios árboles, por lo que la carretera estuvo cerrada por algunos minutos. “Con las fuertes lluvias se presentó deslizamiento de capa vegetal con caída de árboles, por esta razón, el cuerpo de bomberos habilitó, parcialmente la vía, para determinar el estado de la carretera, igualmente, se solicitó a la gobernación la maquinaria para remover la tierra”, indica el Subcomandante del bomberos de la capital de Caldas.

Precisamente, la maquinaria amarilla se dirige a las zonas afectadas para remover la capa vegetal que permanece en las viviendas, en la calle principal del barrio Galán y sobre la carretera que conduce al municipio de Neira.