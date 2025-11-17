Consejo Gremial de Bolívar pide al Gobierno reactivar recursos para el proyecto del Canal del Dique
Advierten que se está poniendo en riesgo la recuperación ambiental de la Bahía de Cartagena y la actividad portuaria de la ciudad
Cartagena
En Cartagena sigue el malestar por el aplazamiento del Gobierno Nacional de los recursos destinados a la fase de preconstrucción del proyecto del Canal del Dique, situación que puede derivar a una terminación anticipada al contrato de concesión.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El Consejo Gremial de Bolívar rechazó esta decisión del Gobierno Nacional y advirtió se pone en riesgo el megaproyecto más importante de restauración ambiental y seguridad hídrica del Caribe colombiano.
También aseguraron que la paralización del proyecto afectaría a 19 municipios, la Bahía de Cartagena, y miles de familias que dependen del equilibrio del canal y sus ecosistemas.
“Detener esta obra significaría frenar la recuperación ambiental, la prevención de inundaciones y la competitividad portuaria y turística de toda la región”, manifestaron en un comunicado.
Desde el Consejo Gremial de Bolívar hicieron un llamado claro y responsable al Gobierno Nacional a reactiven los recursos para el megaproyecto porque el Caribe necesita acción y no aplazamientos.