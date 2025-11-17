Barranquilla tendrá 350 nuevos policías: anuncian alcalde Char y Director Nacional de la Policía

Durante una reunión entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el director Nacional de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, se confirmó un importante fortalecimiento para la seguridad de la ciudad. El mandatario informó que la capital del Atlántico recibirá 350 nuevos policías, quienes se sumarán a las labores operativas en distintos sectores.

Más uniformados para 2026

Además del nuevo contingente, Char anunció la incorporación de dos secciones adicionales de UNDEMO, compuestas por 150 uniformados que llegarán en febrero de 2026 para reforzar operativos especiales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de criminalidad en toda Barranquilla.

“La seguridad es un compromiso diario. Seguiremos entregando todas las herramientas y el respaldo necesario para que nuestros policías puedan cumplir su misión de enfrentar este flagelo y devolverle a nuestra gente la tranquilidad que merece”, expresó el alcalde en su cuenta de X.

Compromiso con la ciudadanía

El anuncio refleja el esfuerzo conjunto entre la Alcaldía y la Policía Nacional para ampliar el pie de fuerza, fortalecer los patrullajes y continuar implementando estrategias de control que permitan recuperar la seguridad y bienestar de los barranquilleros.